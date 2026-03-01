Nahuel Gallo fue liberado y ya estaría volando rumbo a la Argentina
El gendarme Nahuel Gallo fue liberado. Lo anunció su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, en un mensaje en las redes sociales. Además, la Asociación del Fútbol Argentino publicó una imagen de él, minutos antes de abordar un avión de regreso a nuestro país.
Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.
Gracias a todos por estar pendientes.
“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, dijo la AFA en un comunicado.
Además, afirmó: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.
La confirmación de la liberación minuto a minuto
La información extraoficial llegó desde las inmediaciones del Penal, cuando familiares de otros presos lograron comunicarse con los internos.
A partir de ello, se conocieron estos detalles:
Excarcelación: El gendarme abandonó el Penal de El Rodeo I junto a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Traslado: Fue derivado a la Dirección General de Inteligencia Militar para coordinar su entrega.
Reacción interna: A través de videos, se escuchan los gritos de los reclusos anunciando que “el argentino fue liberado”.
Operativo de repatriación
El traslado de Gallo hacia la Argentina requiere una coordinación diplomática, registrándose los siguientes movimientos:
Vuelo: Un avión Lear Jet 60 proveniente de Argentina aterrizó en el aeropuerto de Caracas.
Intervención: Las representaciones de Italia y Estados Unidos también participaron en el proceso.