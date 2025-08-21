“Nadie invierte donde no hay caminos, luz o gas”: Llaryora criticó a Milei y reclamó previsibilidad para el país
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue el principal expositor del almuerzo organizado este jueves por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en la ciudad de Buenos Aires.
Frente a un auditorio compuesto exclusivamente por empresarios en la sede del Centro Naval, Llaryora presentó un diagnóstico crítico de la economía argentina, defendió el modelo cordobés y reclamó al Gobierno mayor previsibilidad, equilibrio fiscal e inversiones en infraestructura. Además, sus declaraciones tuvieron un tono electoral, a dos meses de las legislativas nacionales.
Distancia con Milei y defensa del frente Provincias Unidas
En su exposición, el mandatario provincial marcó distancia con el gobierno de Javier Milei, tras la conformación del frente Provincias Unidas y la sanción de un proyecto impulsado por gobernadores para un mayor reparto de ATN, que Milei planea vetar, como hizo con otras iniciativas que considera que afectan el equilibrio fiscal.
Durante la charla, Llaryora resaltó cuatro ejes fundamentales para el desarrollo productivo: previsibilidad institucional, infraestructura, educación y articulación público-privada.
“Estamos tan mal que estamos discutiendo lo obvio: nadie invierte en un lugar donde no hay caminos, luz o gas. La infraestructura es clave para que las industrias se radiquen. Lo vivimos en Córdoba con los parques industriales, que transformaron la realidad de regiones enteras”, señaló el gobernador.
El modelo cordobés y la concertación
Llaryora reivindicó el modelo de concertación de Córdoba entre empresarios, universidades y gobiernos locales:
“En Córdoba no se aprueba una ley sin antes discutirla con el sector privado. Eso afina un ecosistema de poder que da certezas y genera un ambiente de confianza. No se trata de ideologías, se trata de progreso y desarrollo”.
El mandatario se mostró orgulloso del “cordobesismo productivista” y lo comparó con tendencias internacionales:
“El mundo está cambiando, aparecen liderazgos disruptivos porque los partidos tradicionales no dan respuestas. Argentina no puede seguir yendo a los banquinazos. Tenemos que construir un modelo de centro, que combine equilibrio fiscal, políticas sociales responsables y un rol protagónico del sector privado”.
Además, defendió el perfil institucional de Córdoba:
“En mi provincia existe libertad de prensa y respeto a la división de poderes. Hace tiempo que los jueces ya no los nombra el gobernador, sino un Consejo de la Magistratura. Eso es previsibilidad, eso es institucionalidad”.
En materia de empleo, subrayó la importancia del sector privado:
“Nuestra misión es generar trabajo, y el primer generador de empleo es el sector privado. Por eso trabajamos en clústeres con universidades, municipios y cámaras empresariales. Esa articulación es política de Estado en Córdoba. No se trata de gestos, se trata de continuidad”.
Declaraciones en clave electoral
Llaryora también habló del rumbo de la política nacional, diferenciándose de Milei:
“Defendemos el equilibrio fiscal, pero también creemos que la política no puede ser solo ajuste. Los partidos tradicionales entraron en crisis y el sistema de coaliciones es inevitable. Nosotros no somos ideologistas: somos productivistas y de centro”.
Sobre el armado provincial junto a otros cuatro gobernadores, agregó:
“Tenemos la decisión, pero tenemos también las herramientas. Ya hubo una oportunidad para los disruptivos. En algún momento vamos a tener una oportunidad para los del partido de la sensatez”.
Empresarios presentes
Llaryora fue invitado por la titular de ACDE, Silvia Bulla. Entre los empresarios asistentes estuvieron Martín Otero Monsegur (San Miguel), Mariano Tomatis (PWC Argentina), Santiago del Sel (ex presidente de ACDE y ex Araucaria Energy), Ramón Arellano (Telecom), Patricia Freuler de Ortiz (Bodegas Tapiz), María José Pérez Van Morlegan (Edenor) y Daniel Martini (Adigas).