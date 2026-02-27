Nadia Burgos: “Movilizamos contra la reforma esclavista y contra el ajuste de Milei y Frigerio”
Desde la Multisectorial Sindical, junto a sectores de la cultura, ambientales y organizaciones combativas y de izquierda, convocaron a movilizar este viernes desde las 17:30 en Paraná, con concentración frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en rechazo a las reformas anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio.
La convocatoria cuenta con la participación de la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad y delegada de salud, Nadia Burgos, quien cuestionó las reformas impulsadas por el gobierno nacional.
“El día comenzó con acciones de lucha en todo el país llevadas adelante por la izquierda, y demostrando que se necesitaba un paro de 36 horas y una movilización nacional para enfrentar la brutal reforma de Milei. Esta reforma laboral armada a medida de las grandes patronales, que se tratará en el Senado, busca legalizar la explotación, golpea las indemnizaciones por despidos, intenta quitar multas por trabajo no registrado y derechos fundamentales como el derecho a huelga. Mientras la conducción de la CGT decidió no hacer nada y esperar a la sanción para judicializar, nosotros tomamos las calles que es la única garantía frente a estos gobiernos ajustadores”, afirmó.
Además, Burgos criticó las recientes decisiones del Congreso nacional: “Ayer el Senado ya dio media sanción al saqueo de glaciares y ratificó el acuerdo Mercosur-UE. Ambos proyectos contaron con los votos clave de la bancada peronista, demostrando que el PJ es una pieza necesaria para que el plan de ajuste y entrega de Milei pueda avanzar en el Congreso; esto junto a la pasividad de las centrales sindicales no es el camino para pararle la mano al gobierno; la única garantía de terminar con esta ofensiva libertaria es ocupar las calles. Llamamos a redoblar la fuerza en el Congreso para rechazar este programa de hambre y defender cada una de las conquistas históricas de la clase trabajadora”.