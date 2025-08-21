Nadia Burgos cargó contra los diputados entrerrianos que apoyaron el veto a la ley de jubilados
La candidata a diputada nacional por el MST en el Frente de Izquierda, Nadia Burgos, lanzó fuertes críticas contra los legisladores entrerrianos que votaron para sostener el veto del presidente Javier Milei a la ley que otorgaba un aumento a los jubilados. En sus redes sociales, los calificó de “cobardes, traidores y ajustadores”, publicando una foto de cada uno de ellos junto al gobernador Rogelio Frigerio.
Burgos dirigió mensajes personalizados a cada diputado. Sobre Marcela Ántola (UCR-Democracia para Siempre), expresó: “La soldada de Milei, bien pegada a Frigerio, que se abstuvo de defender a los jubilados. De cagar a los viejos no se vuelve”.
En relación a Atilio Benedetti (UCR), afirmó: “Este es Benedetti, que se ausentó en la votación de discapacidad y votó en contra de los jubilados. Defiende a sus amigos del agronegocio, pero según él, a nuestros viejos ni migajas”.
Sobre la diputada del PRO, Nancy Ballejos, escribió: “También votó contra nuestros jubilados. Entró por la ventana al Congreso y es más soldada de Milei que Frigerio. Hizo de su historia de origen pobre una bandera que usa hoy para lavarse las manos y ajustar a los más débiles. Una vergüenza”.
Respecto de Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), señaló: “¿Del defensor de genocidas qué podíamos esperar, no? Otro de los soldados de Milei. Un exponente de los especuladores del campo concentrado y del catolicismo más conservador. Votó por el veto porque nuestros jubilados no son Astiz ni de la Sociedad Rural”.
Finalmente, apuntó contra Francisco Morchio (Encuentro Federal, ex PRO): “Amiguito de Frigerio, levanta la mano como le digan desde Casa de Gobierno. En este caso, condenando a nuestros jubilados a la pobreza extrema. Que les llegue todo el repudio popular, porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”.