Nada de Europa, Punta o Brasil… Kicillof da el ejemplo y vacacionará en la Costa Atlántica
La agenda veraniega del gobernador bonaerense Axel Kicillof combinará durante los primeros meses de 2026 actividades de gestión provincial con instancias destinadas a reforzar su perfil como principal referente opositor al gobierno del presidente Javier Milei, según señalaron fuentes de su entorno.
Tras cerrar 2025 y comenzar 2026 sin agenda oficial, el mandatario provincial aprovechó los primeros días del año para un breve descanso. En ese marco, celebró la llegada del nuevo año en la Isla Martín García, donde se mostró junto a su esposa, Soledad Quereilhac. La pausa finalizará en enero, cuando retomará recorridas por localidades turísticas y actividades propias de la gestión.
“Hará la costa, como todos los años, con el comienzo posiblemente en Villa Gesell”, indicó un armador del kicillofismo. Este sábado, el gobierno bonaerense inaugurará el parador gratuito ReCreo en Villa Gesell y Miramar, ambos municipios gobernados por el peronismo. En 2025, la primera “conferencia de verano” de Kicillof había tenido lugar el 16 de enero en Sierra de la Ventana.
Según anticiparon desde su entorno, febrero será el mes en el que se activará con mayor fuerza el perfil político del gobernador. En ese tramo podrían aparecer actividades de mayor contenido político, incluso fuera del territorio bonaerense, una estrategia que Kicillof ya utilizó el año pasado con visitas a provincias como Chubut y Formosa.
Durante el cierre de 2025, el mandatario profundizó su construcción política con la mirada puesta en 2027. El 22 de diciembre, encabezó un acto del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada, distrito del intendente Mario Secco, uno de sus principales aliados, junto a otros jefes comunales del conurbano y del interior provincial.
El final del año también lo mostró articulando con otros gobernadores opositores a Milei. El 16 de diciembre, Kicillof participó de una cumbre en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Elías Suárez y Gildo Insfrán. Días después, visitó a Insfrán en Formosa, a quien calificó como “un ejemplo”, y allí sostuvo que el gobierno nacional “es uno de los más centralistas y unitarios que le tocó vivir a la Argentina” y que “está incumpliendo la Constitución Nacional, que manda el federalismo”.
Uno de los principales puntos de conflicto entre Kicillof y Milei fue la autorización para el endeudamiento de la provincia. El gobierno nacional reiteró que no avalará nuevas solicitudes, pese a que el mandatario bonaerense logró en 2025 destrabar un pedido de deuda por un monto equivalente a US$ 3.685 millones, tras una compleja negociación con la oposición y con sectores del propio peronismo.
En la última conferencia de prensa de 2025, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reforzó las críticas a la administración nacional. Allí señaló caídas en el consumo y en el empleo registrado, y volvió a remarcar que el Estado nacional mantiene con la provincia una deuda de “casi 15 billones de pesos”, vinculada a obras públicas paralizadas, compromisos directos y programas nacionales discontinuados o demorados.