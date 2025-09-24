Nación transfierió 140 millones a 303 escuelas primarias entrerrianas para fortalecer la alfabetización
El Gobierno nacional comenzó a transferir 140 millones de pesos a 303 establecimientos educativos primarios de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar los niveles de alfabetización inicial en los primeros años de escolaridad.
La medida se enmarca en el programa Escuelas Alfa en Red, impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación y articulado con la provincia. Se trata de una política educativa focalizada que apunta a acompañar a las instituciones con mayores desafíos en materia de lectura y escritura, atendiendo a sus realidades y contextos particulares.
Los fondos, que se distribuyen de manera directa a cada escuela en función de la cantidad de secciones de 3º grado, se harán efectivos a través de la tarjeta ticket nación.
La inversión contempla la adquisición de materiales pedagógicos específicos como cuadernos, lápices, fibrones, pizarras individuales, letras móviles y rotafolios, entre otros recursos destinados al seguimiento de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes.
Las escuelas beneficiadas fueron seleccionadas a partir de los resultados de las pruebas Aprender, lo que permite orientar los recursos hacia los establecimientos donde más se necesitan. Esta focalización busca reducir desigualdades y generar oportunidades educativas más equitativas, sobre todo en contextos de vulnerabilidad.
Además de la transferencia de fondos, el programa incluye un trayecto formativo para directores y supervisores de nivel primario, destinado a fortalecer la gestión pedagógica en alfabetización. En ese marco, el 26 de septiembre en Paraná se llevará a cabo un nuevo encuentro presencial de estudio y reflexión.