Nación incrementó fondos de coparticipación, y pese a alinearse con Milei, Entre Ríos fue una de las menos favorecidas
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que, en agosto de 2025, el gobierno nacional envió $5.127.000 millones al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones.
En ese marco, la provincia de Entre Ríos recibió $235.592 millones, lo que significó un incremento real del 1,1% en la comparación interanual.
Si bien la coparticipación automática se distribuye de manera uniforme, la administración de Rogelio Frigerio se ubicó entre las tres menos favorecidas en las transferencias discrecionales, mientras que la de Axel Kicillof en Buenos Aires recibió un aumento mucho mayor.
Extremos de la tabla
“Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+4,2%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento”, explicó Nadin Argañaraz, director del IARAF. Entre Ríos quedó en el podio de las provincias con menor incremento.
Según el reporte, los envíos nacionales en agosto de 2025 ascendieron a $5.127.000 millones, frente a los $3.746.000 millones del mismo mes en 2024, lo que representa una variación nominal del 37%. Al descontar la inflación, la suba real fue del 2,4% en el consolidado nacional.
En la parte inferior de la tabla se ubicó Santa Fe (0,7%), seguida por Córdoba (0,8%) y luego Entre Ríos (1,1%), todas por debajo del promedio nacional.
Fuente: El Litoral