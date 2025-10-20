Myriam Bregman: “Hay que volver a la calle y recuperar la fuerza colectiva”
Fue legisladora porteña varias veces y diputada nacional hasta junio de 2024 cuando dejó su banca en el Congreso. Myriam Bregman habló de las similitudes y diferencias del macrismo con Javier Milei y de la responsabilidad de la CGT en estos dos años de gobierno libertario: “La CGT tiene un pacto con Milei. Eso es evidente”, afirmó.
“La izquierda refleja el valor de gente que no tranza, que no nos van a comprar, que no vamos a hacer ningún acuerdo espurio. Y así seguimos remando, haciendo campaña a pulmón. Vos sabés que acá no hay apoyo de ningún gran empresario, ningún negociado turbio de esos que te prestan un avión para hacer campaña. Acá se hace con el esfuerzo propio y de la militancia”, expresó Bregman.
“La verdad es que no puedo sorprenderme con este Gobierno de Milei. Es parte de esta radicalización de las derechas en términos internacionales. Lo que hace falta en nuestro país es un verdadero partido de la clase trabajadora. Tenemos un Gobierno que hizo del discurso de odio, del discurso contra las mujeres, contra las disidencias, algo de todos los días. Así, hay casi un femicidio por día y ya no hablamos de un femicidio sino de dos femicidios, triple femicidio, y los ministros de seguridad de provincia y de nación nos discuten que no, que no es femicidio, chicas”, criticó elocuentemente incómoda.
“A pesar de las amenazas, a pesar de los despidos, la clase trabajadora paró cada vez que la CGT los convocó. Pero la CGT utilizó eso para descomprimir, no para un verdadero plan de lucha. Vos podés parar de dos maneras: para liberar un poco el descontento o para verdaderamente pararlo a Milei y derrotar su plan, cosa que la CGT no hizo, no hace, ni hará”, sentenció.
La candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) siguió analizando la coyuntura política y social en la Argentina libertaria, y exclamó: “Hay que volver a la calle y recuperar la fuerza colectiva”.
“Esa sororidad que se construyó en el recinto para lograr el aborto legal nació en las calles. Fue tan fuerte la construcción de la calle que se inició aquel 3 de junio que se reflejó en el Congreso. Creo que lo podemos retomar, pero tenemos que retomar la calle, tenemos que retomar estos diálogos. Habíamos perdido estos diálogos, nos habían sacado de agenda, y sacarnos de agenda quiere decir que para ellos somos una moda. Entonces, todas tenemos que reflexionar qué nos pasó que perdimos esos diálogos”, consignó.
“Hoy se preguntan por qué votaron a Milei. Votaron a Milei porque vino con una motosierra y dijo que nos iba a reventar a todos, porque canalizó esa bronca y ese enojo. No lo justifico, pero tengo que entender el fenómeno. Entonces, yo no quiero nuevas frustraciones para que vuelva otro Milei mucho peor. Para que no haya nuevas frustraciones, hay que empezar a discutir cuestiones de fondo y una de esas cuestiones es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, las ataduras del FMI; y otra somos nosotras y qué rol vamos a cumplir en este contexto. ¿De nuevo vamos a ser la que cumple el cupo en una lista? ¿De nuevo vamos a ser las que tenemos que esperar? ¿O vamos a volver a ser las que incomodan? Yo quiero ser la que incomoda”, resaltó Bregman.
E insistió: “Creo que hay que volver a la calle y recuperar la fuerza colectiva. Tenemos que entender que los cambios nunca vienen solos, que no son procesos fáciles ni rápidos, y que no es cuestión de esperar a un líder salvador, sino de organizarnos que es lo que hicimos siempre. Cuando las Madres empezaron a dar vuelta en la Plaza de Mayo eran doce y se enfrentaron a una dictadura, cuando empezamos a luchar por el aborto eran un grupito en la esquina de El Molino. Nosotras no podemos ser menos. Hay que recuperar esa potencia, ese coraje, esa valentía. No pueden ser solo una referencia, tienen que ser una inspiración. Si ellas pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotras?”.
Y explicó: “Yo no tengo la solución de cómo se recompone eso, pero sí tengo el método. Yo creo que hay que volver a las asambleas, volver a las discusiones de base, volver al diálogo donde todos los espacios políticos que estamos en contra de lo que está pasando podamos discutir libremente, volver a recuperar esos lugares es un buen mecanismo para instalar una discusión democrática de cómo salir de esto. Hay que volver a convencer a las mujeres que tiene sentido luchar, que tiene sentido participar. ¿Cómo logras esa enorme participación? No lo sé, pero lo que sí sé es que si esa fuerza se desata, somos imparables. Es de lo único que estoy segura. Y algo que vengo recordando mucho en los últimos días es que a las primeras marchas después de la dictadura, las Madres llevaban la bandera del desendeudamiento y durante muchos años la llevaron. Creo que eso también es algo que hay que a recuperar: hay que volver a unir todas las luchas”.
Sobre qué es lo que está en juego en estas elecciones legislativas, aseguró: “Hoy se habla mucho de la crueldad y es verdad que esta gente es muy jodida. Pero el problema de Milei no es la crueldad, sino el programa económico. Milei es una anécdota, la hermana es una anécdota, Conan es una anécdota. El problema es el programa económico. Entonces, yo no quiero que me cambien a Milei pero con el mismo programa económico porque esa película ya la vi. No podemos repetir la historia, si nos queremos desendeudadas, tenemos que discutir la deuda con el Fondo Monetario. No hay muchas vueltas. Entonces, lo que se vota el 26 de octubre es uno por uno los nombres de quienes van a estar en cada una de las bancas del Congreso. Por eso, yo quiero que todos aclaren en campaña que van a hacer frente a eso porque no descartamos que Milei nos vuelva a ubicar como enemigas. De hecho, cuanto más acorralado esté, está casi cantado que lo va a hacer”.
Por otra parte, indicó: “Cuando encarcelaron a Cristina Kirchner o cuando encarcelaron a las mujeres a las que acusan de escrachar la casa de Espert, ¿cuántos se pronunciaron? Yo tengo el orgullo de haberme pronunciado y de rechazar la causa contra Cristina incluso antes que muchos de su propia fuerza, y eso es así porque no actúo con especulación sino con conciencia política, no miro si me da votos o no. Por eso, creo que es momento de ir con políticas y discusiones muy profundas, y no con parches. Porque ya vimos cómo se desarticularon los comedores, vimos cómo creció el narco en los barrios y en muchas escuelas ya no se pueden hacer actividades porque no podes sacar a los pibes afuera; todo esto que vemos y discutimos a través de una estadística, muchos lo viven todos los días y también se ve en las calles a diario. Hay una degradación social que va calando cada vez más profundamente y creo que el desafío es no quedarse masticando bronca en la casa, que lo peor que nos puede pasar es que esa bronca se transforme en salidas individuales. Lo que tenemos que pensar es cómo hacemos un llamado a transformar toda esa bronca en fuerza colectiva para transformar esta sociedad de raíz. Más que nunca, hay que volver a pensar colectivamente y a las salidas colectivas. Acá es colectivo, es peleándola y es en la calle, sin especulaciones políticas, porque esas especulaciones políticas se pagan en falta de remedios para los jubilados, en falta de presupuesto para el Garrahan, se pagan en vidas”.
Por último, respecto a cómo se traduce esa construcción colectiva en el Congreso, Bregman consideró: “Me parece que la clave es recuperar la fuerza colectiva y la fuerza desde abajo, y cuando accedemos a una banca, vamos a usar esa banca —como lo hemos hecho siempre— para impulsar esa fuerza y no al revés. Yo no quiero una banca para construir mi carrera política, quiero usar esa banca para ayudar a fortalecer la calle, a fortalecer la organización feminista y ese entramado transversal que nos permite ampliar y garantizar derechos. Me parece que las bancas tienen un sentido para eso”.