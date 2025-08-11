Myriam Bregman disparó contra los últimos anuncios de Javier Milei: “Hay olor a 2001”
Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), volvió a la escena pública para disparar contra Javier Milei. La ex diputada nacional aseguró que el presidente está “desconectado de la realidad social” y lo comparó con la gestión del ex jefe de Estado Fernando de la Rúa: “Hay olor a 2001”.
“Hay olor a 2001, porque (el discurso) parecía esos manotazos de ahogado que dio De la Rúa, a último momento cuando daba una conferencia de prensa y anunciaba el ‘megacanje’ y que vos sabías que todo iba hacia el precipicio”, comentó la dirigente de izquierda.
Bregman aseveró que el libertario “está desconectado de la realidad social y cumpliendo las órdenes de quienes están gobernando realmente, que son el Fondo Monetario y la banca internacional”, en diálogo con Splendid AM 990.