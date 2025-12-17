Myriam Bregman denunció una “extorsión” del Gobierno nacional a provincias: “¡No me gusta que compren votos!”
La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, marcó la cancha de entrada este miércoles y se quejó a viva voz por la supuesta “compra de votos” que habría puesto en práctica el Gobierno en la previa de la sesión mediante “extorsión” a las provincias con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La referente del PTS recordó el emblemático caso de Edgardo Kueider, quien fue capturado con miles de dólares en la frontera con Paraguay bajo la sospecha de que habría cambiado su voto de la Ley Bases a cambio de una abundante coima.
“No nos olvidamos de Kueider. Nos nos olvidamos de cómo se llega a la votación de leyes infames contra el pueblo. No me gusta que compren votos, no me gusta que se extorsione con ATN. Me gusta que el que venga acá pueda decidir y dar la cara de lo que se vota”, clamó.
Por su parte, el diputado del mismo bloque Néstor Pitrola consideró que es “ilegal e insconstitucional” que se pretenda derogar leyes permanentes como las de presupuesto universitario, emergencia pediátrica y de Discapacidad a través de una norma cuyos efectos jurídicos tienen una validez acotado de un año.