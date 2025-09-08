Muy democrático… Economista liberal amigo y asesor de Milei, destacó: “Aman cagar en un tacho”
“No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”, escribió en su cuenta de X el economista Miguel Boggiano, cercano al presidente Javier Milei y defensor de sus medidas. El mensaje fue publicado minutos antes de que se conocieran los primeros números del escrutinio de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
— Miguel A Boggiano del 55,6% (@Miguel_Boggiano) September 7, 2025
Boggiano también anticipó el mal resultado que recibiría La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Así, una hora antes de conocerse los primeros resultados, sostuvo que un “mal resultado” permitiría sembrar “el miedo necesario para que todos vayan a votar y fiscalizar en octubre”.
“Perdimos con Arabia Saudita pero ganamos el Mundial. No vamos a dejar de pelear por Argentina”, también escribió en el marco de este domingo electoral, haciendo una analogía con el primer partido jugado por la selección argentina en la Copa Mundial celebrada en 2022 y la decepción que generó ese debut en relación a las expectativas que existían previamente.
De esa manera, el economista anticipó, antes de conocerse los primeros números de las elecciones de este domingo, que el oficialismo nacional recibiría un resultado adverso, tal como horas después admitió Javier Milei, pronunciado en el búnker de La Libertad Avanza, en el cual caracteriza a este turno electoral como una “clara derrota.
El integrante del gabinete de asesores de Milei se mostró optimista. “En octubre vamos a tener un Congreso Nacional mucho más favorable que el de hoy”, sostuvo.
Con los resultados de la elección bonaerense ya casi definitivo, por la cantidad de mesas escrutadas -93,59%-, y de conocerse el discurso en el que Javier Milei admitió la derrota, el economista libertario volvió a exponer su parecer en las redes sociales: “En octubre nos va a unir el terror a los K”, señaló. Y agregó: “En octubre lo damos vuelta. Elijo creer”.