Música, sabores y deportes se combinan en el Lago de Salto Grande este fin de semana

Redacción | 09/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Este sábado y domingo, el Lago de Salto Grande será escenario de dos jornadas repletas de propuestas para todos los gustos: música en vivo, gastronomía regional, actividades recreativas, deportes náuticos y ciclismo, todo en un entorno natural único.

En el predio de Termas de Punta Viracho se desarrollará una nueva edición de Sabor Termal – Invierno 2025, organizada por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), con entrada libre y gratuita. El evento reunirá sabores locales, shows artísticos y actividades para toda la familia, de 12 a 20 horas.

Cronograma de actividades – Sabor Termal

Sábado 9

  • 12:00 – Apertura de la feria.
  • 15:00Travesía SUP.
  • 16:00 – Presentación de Orange Jazz.
  • 16:00DJ Valentín Cartajena.
  • 17:00 – Show en vivo de La Rocola.

Domingo 10

  • 12:00 – Humberto Ruiz Moreno canta en vivo.
  • 14:00 – Presentación de reyes y reinas de estudiantes de Concordia.
  • 14:00Diego Tosi & Emiliano Vallejos: Canciones de aquí y de allá.
  • 15:00 – Juegos para chicos: inflables y kermesse.
  • 16:00 – Show folclórico: Ballet Renovando Sueños.
  • 17:00Carnaval de invierno con batería y comparsa en vivo.

Propuestas deportivas en el Lago

  • Travesía SUP
    Se realizará el sábado 9 desde las 11:30, con salida desde la playa de Punta Viracho y un recorrido de 5 kilómetros sobre el agua. Organizan: Cobra SUP (Concordia), Olona Paddle Surf (Paraná) e India Paddle Surf (Rosario).
  • Grand Prix del Río Uruguay
    Competencia náutica que se desarrollará sábado 9 y domingo 10 en el Yatch Club Concordia. El primer día la largada será a las 14:00, seguida de la segunda y tercera regata; el domingo, a las 10:00, comenzará la cuarta regata, seguida de la quinta y sexta.
  • Capibike
    Competencia de ciclismo familiar que tendrá lugar en Termas del Ayuí el domingo 10. Largadas: infantiles a las 13:30, mujeres a las 14:30 y hombres a las 15:30. Organiza Ha’Uki Indumentaria.

Desde la Codesal, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, que conduce Mauricio Colello, se continúa impulsando, organizando y acompañando eventos que potencian el desarrollo turístico, cultural y deportivo del lago, trabajando en conjunto con diversas instituciones y promoviendo el disfrute del entorno natural durante todo el año.

