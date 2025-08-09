Música, sabores y deportes se combinan en el Lago de Salto Grande este fin de semana
Este sábado y domingo, el Lago de Salto Grande será escenario de dos jornadas repletas de propuestas para todos los gustos: música en vivo, gastronomía regional, actividades recreativas, deportes náuticos y ciclismo, todo en un entorno natural único.
En el predio de Termas de Punta Viracho se desarrollará una nueva edición de Sabor Termal – Invierno 2025, organizada por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), con entrada libre y gratuita. El evento reunirá sabores locales, shows artísticos y actividades para toda la familia, de 12 a 20 horas.
Cronograma de actividades – Sabor Termal
Sábado 9
- 12:00 – Apertura de la feria.
- 15:00 – Travesía SUP.
- 16:00 – Presentación de Orange Jazz.
- 16:00 – DJ Valentín Cartajena.
- 17:00 – Show en vivo de La Rocola.
Domingo 10
- 12:00 – Humberto Ruiz Moreno canta en vivo.
- 14:00 – Presentación de reyes y reinas de estudiantes de Concordia.
- 14:00 – Diego Tosi & Emiliano Vallejos: Canciones de aquí y de allá.
- 15:00 – Juegos para chicos: inflables y kermesse.
- 16:00 – Show folclórico: Ballet Renovando Sueños.
- 17:00 – Carnaval de invierno con batería y comparsa en vivo.
Propuestas deportivas en el Lago
- Travesía SUP
Se realizará el sábado 9 desde las 11:30, con salida desde la playa de Punta Viracho y un recorrido de 5 kilómetros sobre el agua. Organizan: Cobra SUP (Concordia), Olona Paddle Surf (Paraná) e India Paddle Surf (Rosario).
- Grand Prix del Río Uruguay
Competencia náutica que se desarrollará sábado 9 y domingo 10 en el Yatch Club Concordia. El primer día la largada será a las 14:00, seguida de la segunda y tercera regata; el domingo, a las 10:00, comenzará la cuarta regata, seguida de la quinta y sexta.
- Capibike
Competencia de ciclismo familiar que tendrá lugar en Termas del Ayuí el domingo 10. Largadas: infantiles a las 13:30, mujeres a las 14:30 y hombres a las 15:30. Organiza Ha’Uki Indumentaria.
Desde la Codesal, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, que conduce Mauricio Colello, se continúa impulsando, organizando y acompañando eventos que potencian el desarrollo turístico, cultural y deportivo del lago, trabajando en conjunto con diversas instituciones y promoviendo el disfrute del entorno natural durante todo el año.