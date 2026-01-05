Música en el Anfiteatro abre su nueva edición con una noche a puro ritmo de cumbia
La Municipalidad de Paraná presenta una nueva edición del ciclo Música en el Anfiteatro, una propuesta cultural que invita a disfrutar de espectáculos musicales al aire libre, con entrada libre y gratuita, en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.
La primera fecha del ciclo estará dedicada a la cumbia y se llevará a cabo el sábado 10 de enero, a partir de las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Además de la música en vivo, la jornada contará con patio gastronómico, generando un espacio de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.
El ciclo Música en el Anfiteatro se consolida como una política cultural sostenida, orientada a garantizar el acceso democrático a la música, visibilizar a artistas locales y regionales y fortalecer el uso del espacio público como ámbito de convivencia y disfrute colectivo. En ediciones anteriores, la iniciativa convocó a miles de personas y se posicionó como uno de los eventos destacados de la agenda cultural de verano en Paraná.
Artistas en la primera noche
En esta jornada inaugural se presentarán tres propuestas musicales que representan distintos matices de la cumbia:
Los Bam Band Orquesta
Considerados una de las expresiones más genuinas de la cumbia santafesina actual, Los Bam Band Orquesta surgen del proyecto familiar de los hermanos Gaete, con raíces en el reconocido Grupo Cali. Su estilo festivo, popular y bailable se refleja en shows cargados de energía, con canciones que retratan historias cotidianas y logran una fuerte conexión con el público.
Pegó en el Palo
La banda cuenta con un amplio repertorio de covers de grupos históricos y actuales de la movida tropical. Con el paso de los años, se consolidó como una de las formaciones más convocantes de la provincia, participando en festivales provinciales y nacionales junto a artistas de renombre.
Preguntale Aquel
Grupo local que propone un variado repertorio de cumbias santafesinas, clásicos del género y cuartetos, aportando una impronta cercana y popular que completa la propuesta de la noche.
Cada una de las bandas aportará su identidad a una velada dedicada a uno de los géneros más populares y convocantes de la música latinoamericana, reafirmando el carácter festivo, comunitario y abierto del ciclo.
La iniciativa forma parte del conjunto de propuestas culturales impulsadas durante el verano, con el objetivo de acercar expresiones artísticas a distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.