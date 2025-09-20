Museo Serrano lidera campaña paleontológica para rescatar restos fósiles de un gliptodonte en Líbaros
Con gran repercusión comunitaria, el Museo de Ciencias Naturales Dr. Antonio Serrano, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, llevó adelante una campaña paleontológica para extraer los restos fósiles de un gliptodonte hallado en una zona rural cercana a la localidad de Líbaros, en el departamento Uruguay.
Hallazgo y aviso a las autoridades
El descubrimiento fue realizado por un productor local, quien detectó fragmentos mientras trabajaba en el campo. Ante la sospecha de que se trataba de fósiles, notificó de inmediato al Museo Serrano, cumpliendo con lo estipulado en la Ley Provincial Nº 9686, que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos.
Operativo de extracción
El rescate del material se llevó a cabo durante dos jornadas, con un trabajo meticuloso del equipo del museo y colaboradores de la zona, quienes se encargaron de preservar los fragmentos del caparazón del animal prehistórico.
La campaña estuvo encabezada por Gastón Fleita Moreyra, coordinador del Museo Serrano; Graciela Ibargoyen, responsable del Registro Paleontológico Provincial; Jorge Flores, especialista en excavaciones; y Sergio Medina, taxidermista.
“La extracción de fósiles requiere precisión, paciencia y un gran trabajo en equipo. Nuestro objetivo es no solo recuperar el material, sino también preservar la información científica que se encuentra en el sitio”, explicó Fleita Moreyra.
Por su parte, Ibargoyen resaltó la importancia del rescate y del compromiso comunitario:
“Cada hallazgo nos permite reconstruir la historia natural de Entre Ríos. Este gliptodonte nos habla de una fauna que habitó estas tierras hace miles de años y de cómo era el ambiente en aquel tiempo. El trabajo con la comunidad es clave, porque cuando la gente comprende la importancia de estos bienes, se convierte en aliada para su preservación. Este hallazgo es un ejemplo de que la ley funciona cuando existe compromiso social”.
Colaboración de la comunidad
Vecinos, productores y la comuna de Líbaros colaboraron con maquinaria, alimentos y apoyo logístico durante todo el operativo.
“La ayuda de la comunidad local fue fundamental para agilizar el trabajo y garantizar la preservación de los fósiles”, subrayó Flores.
“Nos acompañaron durante todo el proceso y fueron respetuosos con los cuidados que debemos tener al movernos en el sitio y manipular el material”, agregó Medina.
Próximos pasos
Los restos recuperados se trasladaron al Museo Serrano, donde serán sometidos a procesos de limpieza, consolidación y reconstrucción. Posteriormente, especialistas estudiarán el material para obtener información científica sobre la especie y su contexto histórico.
Sobre el gliptodonte
El gliptodonte es un mamífero prehistórico emparentado con los armadillos actuales, que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno y se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Podía alcanzar hasta tres metros de longitud y pesar alrededor de una tonelada, destacándose por su caparazón formado por placas óseas, utilizado como protección frente a depredadores.
Reconocimiento a la comunidad
El Museo Serrano y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos agradecieron a los vecinos, productores y a la comuna de Líbaros por su colaboración, destacando que su rápida acción y respeto por los procedimientos legales fueron determinantes para el éxito del rescate.