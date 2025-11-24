Murió un querido actor de “ATAV” y “Los Roldán”
Este domingo, se conoció la triste noticia de la muerte de Isaac Eisen, a los 74 años. Fue parte de grandes éxitos como “ATAV”, “El sodero de mi vida”, “Los Roldán” y “Muñeca Brava”. En un comunicado, la Asociación Argentina de Actores dio la dolorosa información: “Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”.
“Su nombre real era Isaac Abraham Ponimunski. Nació el 2 de julio de 1951. Su deceso se produjo el 23 de noviembre de 2025. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y luego, realizó seminarios con Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert”, expresaron.
Sobre su trayectoria docente y teatral, agregaron: “Desarrolló una intensa actividad teatral. Integró el elenco del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Durante más de una década coordinó los grupos de teatro leído ‘Lector’ y ‘Nuevas Fantasías’”.
“En radio formó parte de ciclos de radioteatro y teatro leído en Radio Municipal, Radio Provincia y en Las dos carátulas de Radio Nacional. También trabajó en publicidad, fue animador de eventos y dictó clases de actuación”, cerraron sobre sus otras facetas.
Todos los trabajos de Isaac Eisen en televisión y teatro
-ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)
-De fulanas y menganas
-Influencers
-Alta Comedia
-Muñeca brava
-Costumbres argentinas
-Gasalla en Libertad
-Mosca y Smith
-Los Roldán
-El sodero de mi vida
-Cosecharás tu siembra
-Soy Gitano
-Todo x 2 pesos.
-El descenso
-Un guapo del 900
-Los siete locos
-Nube de juguete
-Concierto de aniversario
-Papi o mami
-Office
-Diva
-¿Desea agrandar el menú?
-Yerma,La pulga en la oreja
-Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego
-¿Qué ves cuando te ves?