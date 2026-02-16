Murió Robert Duvall a los 95 años: el gigante de Hollywood que también se enamoró del tango y de la Argentina
El actor Robert Duvall murió a los 95 años y dejó una huella profunda en la historia del cine. Dueño de una carrera que atravesó más de seis décadas, fue uno de los intérpretes más respetados de su generación, capaz de construir personajes intensos, sobrios y memorables.
Su consagración internacional llegó con el papel de Tom Hagen en The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola, donde interpretó al abogado y consejero de la familia Corleone. La película se convirtió en un clásico inmediato y lo posicionó como una figura central del nuevo cine estadounidense de los años 70.
También dejó una marca imborrable como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now, con una actuación que combinó carisma, ironía y crudeza en plena guerra de Vietnam. A lo largo de su trayectoria fue nominado en varias ocasiones al Oscar y obtuvo la estatuilla como mejor actor por Tender Mercies, donde encarnó a un cantante de country en decadencia que buscaba redención.
Pero su historia no se limitó a Hollywood.
Un amor inesperado: el tango y la Argentina
Más allá de los grandes estudios y las alfombras rojas, Duvall desarrolló una profunda fascinación por el tango y la cultura argentina. Ese vínculo comenzó casi por azar, cuando escuchó por primera vez la música de Carlos Gardel y quedó impactado por su fuerza emocional.
Con el tiempo, viajó en reiteradas ocasiones a Argentina, donde encontró no solo una pasión artística sino también el amor. Allí conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, consolidando un lazo personal y cultural que mantuvo durante décadas.
Su admiración por el tango lo llevó incluso a producir y protagonizar proyectos vinculados con esa música, convencido de que expresaba una intensidad dramática comparable con los grandes personajes que él mismo interpretaba en pantalla.
Un actor de carácter y convicciones
Reservado, meticuloso y exigente con cada papel, Duvall construyó una carrera basada en la profundidad psicológica de sus personajes. Supo moverse con naturalidad entre el drama, el cine bélico, el policial y el western, siempre con una impronta personal que lo distinguía.
Su muerte marca el final de una era en Hollywood. Pero también deja la imagen de un artista que trascendió fronteras: una estrella del cine estadounidense que encontró en el tango argentino otra forma de contar historias y de vivir con pasión.