Murió Richard Smallwood, referente histórico del gospel contemporáneo
Richard Smallwood, el legendario cantante, compositor y pianista que marcó un antes y un después en la música gospel contemporánea, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada por su vocero, quien informó que el artista se encontraba internado en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Brooke Grove, donde atravesaba complicaciones derivadas de una insuficiencia renal.
Reconocido por crear un sonido propio, Smallwood logró una fusión distintiva entre el gospel tradicional, el gospel contemporáneo y elementos de la música clásica. A lo largo de su trayectoria compuso canciones que se convirtieron en verdaderos himnos del género, como “Total Praise”, “Center of My Joy” y “I Love the Lord”, esta última interpretada por Whitney Houston y el Georgia Mass Choir para la banda sonora de la película The Preacher’s Wife (1996).
Su obra trascendió fronteras y géneros: figuras como Stevie Wonder, Boyz II Men y Destiny’s Child eligieron composiciones suyas, consolidando su influencia más allá del ámbito estrictamente religioso.
Un pionero de la música gospel
Nacido en Atlanta, Georgia, y criado en Washington D.C., Smallwood comenzó a tocar el piano de oído a los cinco años. Se formó académicamente en la Universidad de Howard, donde obtuvo títulos en interpretación vocal y piano. Allí fue miembro fundador del primer coro gospel de la institución y también integró The Celestials, el primer grupo gospel en presentarse en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza.
En 1977 formó The Richard Smallwood Singers, y posteriormente el grupo Vision, con los que alcanzó un amplio reconocimiento crítico. Su aporte a la música le valió la incorporación al Salón de la Fama de la Música Gospel, además de la obtención de numerosos premios Stellar y Dove.
Su debut discográfico se produjo en 1982 con el álbum The Richard Smallwood Singers, que permaneció 87 semanas en el ranking Gospel de Billboard. Más tarde, el disco Psalms fue nominado al premio Grammy, consolidando su prestigio artístico.
En 2019, publicó su autobiografía Total Praise, donde relató su experiencia personal atravesada por el duelo y la depresión, aportando un testimonio íntimo que resonó tanto en el ámbito artístico como espiritual.
Como reconocimiento a su legado, en diciembre de 2023 la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, declaró el 1° de diciembre como el “Día de Richard Smallwood”, en homenaje a su 75º cumpleaños y a su contribución cultural y espiritual a la ciudad.