Murió Omar Souto, figura histórica de la Selección Argentina y referente inigualable en Ezeiza
El fútbol argentino atraviesa un profundo dolor: falleció Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales y figura clave en la vida cotidiana de la Albiceleste, recordado por generaciones de jugadores como un segundo padre y un emblema del predio de Ezeiza.
“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste”, comunicó la AFA en sus redes sociales.
Souto, conocido cariñosamente como Papúa, inició su recorrido en las divisiones juveniles y, pese a la enfermedad que lo afectaba desde hacía un par de años, nunca dejó de asistir al predio Lionel Messi, su casa futbolística. Su presencia diaria era una muestra genuina de pasión y compromiso.
Con el paso del tiempo, se volvió uno de los personajes más queridos por los futbolistas. Muchas de las bromas que le hacían se volvieron virales, como aquella previa al Mundial de Rusia 2018, cuando Sergio Agüero y Ángel Di María lo despertaron de un sobresalto durante un viaje en micro mientras él dormía apoyado contra la ventanilla.
Pero además de esos momentos distendidos, fue protagonista de situaciones trascendentes. Por ejemplo, fue quien llamó por primera vez a Lionel Messi para convocarlo a la Selección Sub 20. “Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio a rastrearlo. A la primera que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”, relató Souto en la biografía de la Pulga escrita por Ariel Senosiain.
Desde ese momento, su vínculo con Messi se profundizó. En la foto del plantel campeón de la Copa América 2021, la que rompió la racha de finales perdidas, Souto posó abrazado al capitán, símbolo de su relación cercana. También tuvo participación en imágenes virales durante los festejos en Qatar 2022, donde se lo vio conversando con Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos instantes después de la premiación.
Otro capítulo recordado es el que vivió con Dibu Martínez, cuando el arquero aún era suplente del Arsenal. Souto lo llamó para pedirle entradas para él y su hermano para ver a la Selección. “Yo te las doy, pero prometeme que la próxima vez no me vas a pedir entradas, te voy a ver como arquero de la Selección”, le dijo. Cuando finalmente fue convocado, el guardameta lo buscó para fundirse en un abrazo.
Su historia también tiene anécdotas inolvidables, como cuando le prestó su saco a Carlos Bilardo durante la presentación de Diego Maradona como técnico de Argentina. El Doctor se retiró apurado, no devolvió la prenda y en los bolsillos estaban las llaves de la casa de Souto, quien luego tuvo problemas para entrar a su domicilio.
Tras el diagnóstico de su enfermedad, dejó de viajar con las delegaciones, pero jamás se alejó de su puesto en Ezeiza. En 2023 conmovió a todos al presentarse en una práctica de la Selección en silla de ruedas. Scaloni, Aimar y Walter Samuel frenaron sus tareas para abrazarlo con emoción. Desde entonces, volvió a ser habitual en el predio, sin abandonar su tratamiento, hasta su triste fallecimiento.