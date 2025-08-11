Murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano herido en un atentado en Bogotá
El político del Centro Democrático, baleado en la cabeza el 7 de junio durante un acto de campaña, falleció tras dos meses en estado crítico. Su muerte generó fuertes repercusiones en Colombia y en Estados Unidos.
El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió este lunes tras permanecer dos meses en estado crítico luego de ser baleado durante un acto político en Bogotá. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de redes sociales: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.
Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, fue atacado el 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia mientras encabezaba una actividad de campaña de cara a las elecciones de 2026. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.
El atentado y la internación
Desde el ataque, permaneció internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a múltiples cirugías. El pasado sábado, la clínica informó que había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que agravó su estado.
Condena y despedidas
El expresidente Iván Duque lamentó su muerte: “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro. El mejor homenaje es honrar su legado y no rendirnos ante los criminales”.
Otro exmandatario, Álvaro Uribe Vélez, expresó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.
Desde Estados Unidos, el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, se sumó al reclamo de justicia y calificó el crimen como una amenaza directa a la democracia.
La investigación
Por el atentado hay seis detenidos, entre ellos un adolescente de 15 años arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque y acusado de ser el autor material. También están procesados cinco adultos, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como coordinador del crimen.
En julio, otro joven de 17 años implicado en la planificación del atentado escapó del centro de protección estatal donde estaba bajo custodia.