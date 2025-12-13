Murió María Teresa Corral, compositora y cantautora que fue pionera en la música infantil
María Teresa Corral, también conocida como María Teresa del Corral, falleció dejando una huella profunda en la música infantil, la educación musical y la cultura argentina. Compositora, cantautora, educadora musical, comunicadora y productora discográfica y radial, fue una referente indiscutida por su trabajo sostenido durante más de cinco décadas en favor del derecho de niñas y niños a una expresión artística de calidad.
La noticia fue confirmada por su hijo Sergio Dawi, ex saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien la despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales:
“Ayer se fue mi viejita, María Teresa Corral. Hoy vuela alto, viaja en paz, con una vida tejida de amor y plenitud. Nos dejó un ejemplo y un camino donde los recuerdos crecen y se fortalecen en su obra dedicada a los niños. Productora independiente, compositora y cantante, dejó huellas en discos, programas de radio, libros y mucho más que dan testimonio de su legado. Se fue cantando un ‘Gracias a la vida’, que escuché con orgullo, de esa madre luchadora que seguirá siempre presente”.
En las horas posteriores también se difundió un comunicado del Instituto Nacional de la Música (INAMU), que destacó su trayectoria y su aporte fundamental a la cultura y la educación musical.
Una creadora incansable y comprometida
A lo largo de su extensa carrera, María Teresa Corral desarrolló una obra profundamente ligada a la creatividad, la imaginación y la libertad de expresión. Editó numerosos discos y compuso decenas de canciones que marcaron a generaciones, entre ellas El Señor Invierno, La gata peluda, Mambrú, Sin permiso sale el sol y Vamos a inventar canciones.
Fue fundadora del sello independiente La Cornamusa, desde donde produjo y editó no solo su propia obra, sino también la de destacados artistas y agrupaciones, asumiendo tareas de dirección artística y arreglos instrumentales. Entre otros, trabajó con Daniel Viglietti, Bola de Nieve, Ollantay y Los Que Iban Cantando. Su labor discográfica, pedagógica y artística tuvo proyección internacional, con ediciones y actividades en distintos países de Latinoamérica y España.
Además, recorrió el país de punta a punta, desde el Chaco salteño hasta Tierra del Fuego, brindando talleres de Música y Creatividad y ofreciendo recitales en escuelas, teatros y espacios comunitarios, siempre con una mirada inclusiva y pedagógica.
En una entrevista con Clarín, sintetizó su concepción artística y educativa:
“Mi idea siempre fue darles lo mejor a los chicos, dentro de un esquema simple. El niño tiene un órgano auditivo por el que puede entrar todo. De Mozart a Piazzolla. Pero para que pueda adueñarse de ese mensaje, tiene que transitar un camino. La leche materna es la canción de cuna, una cosa muy de piel, muy cálida y delicada; después, a medida que va creciendo, empieza la papilla”.
Militancia cultural y legado
Corral fue cofundadora de MOMUSI (Movimiento de Música para Niños), junto a Los Musiqueros, Daniel Viola, Caracachumba y Sonsonando, y participó activamente en organizaciones como FLADEM, MOCILYC y OMEP, siempre vinculando arte, educación y derechos culturales.
Entre 1984 y 1994 condujo el recordado programa radial A parar la oreja, primero por AM Radio Municipal y luego por FM Palermo, espacio clave para la difusión de propuestas musicales infantiles de calidad.
Su legado artístico y cultural continúa en su familia, no solo a través de Sergio Dawi, sino también del artista plástico multidisciplinario Ariel Dawi y de la escultora y ceramista Alejandra Dawi, quienes prolongan una tradición creativa marcada por el compromiso y la sensibilidad.