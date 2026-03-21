Murió Marcos Conigliaro, histórico delantero y héroe de Estudiantes de La Plata
Con profundo dolor, Estudiantes despidió a Marcos Conigliaro, histórico delantero del club que marcó el gol decisivo ante el Manchester United en La Bombonera y murió a los 83 años. El ex futbolista formó parte de una recordada generación que, comandada por Osvaldo Zubeldía, lo ganó todo: tres Copas Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana y un Metropolitano. Además, disputó 196 partidos y marcó 46 goles con la camiseta del Pincha.
El fallecimiento del ex delantero fue comunicado por el propio club, que le dedicó un sentido posteo y colocó el crespón de luto en todas sus redes sociales para honrarlo.
“Con mucho dolor y hondo pesar Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia. Escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria”, recordó el Pincha.
Juan Sebastián Verón no despidió a Marcos Conigliaro solo en carácter de presidente e hincha de Estudiantes. De hecho, su papá fue compañero del ex delantero en el recordado equipo de Osvaldo Zubeldía. Por lo tanto, le dedicó un sentido y extenso posteo tras informar su fallecimiento.
“Hoy nos toca despedir a una verdadera gloria del club. Dejaste un legado enorme, dentro y fuera de la cancha. Para muchos fuiste un ídolo… para mí, un padre. Goles importantes, momentos inolvidables, pero sobre todo, una gran persona. Duele muchísimo tu partida, pero queda un gracias eterno por todo lo que nos diste y por acompañarnos en este camino. Abrazá a todos allá arriba… Acá no te vamos a olvidar nunca. Gracias Marcos”, expresó.