Murió Marcelo Araujo, uno de los relatores más icónicos de la historia del fútbol argentino
Marcelo Araujo era el nombre artístico con el que se conocía a Lázaro Jaime Zilberman. Uno de los relatores más icónicos de la historia del fútbol argentino murió este lunes a la madrugada a los 78 años, tras estar internado en una clínica de Vicente López en el último tiempo luchando contra un cáncer que se profundizó después de la pandemia, donde también se había contagiado de coronavirus. No habrá velatorio y será cremado en el cementerio de Chacarita este martes.
Si bien desde hace tiempo estaba alejado de los medios, su voz volvía gracias a la magia de las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a recordarse sus mejores momentos, como aquel Superclásico en el que Martín Palermo convirtió el gol justo cuando estaba mencionando la recaudación de 776.420 pesos del duelo entre River y Boca.
Su estilo mezclaba el análisis riguroso, los tiempos manejados a la perfección en la narración de las jugadas, la ironía y esa forma particular de mencionar a los futbolistas con todos sus nombres y apellidos cuando convertían un gol. “¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?”, fue una de sus frases de cabecera que trascendió el fútbol y se instaló en el lunfardo popular.
Los apodos a los jugadores también fueron un sello distintivo. “Bebé” Caniggia, “Chapita” a Guillermo Barros Schelotto y tantos otros más en sus más de 30 años de carrera. Fue uno de los primeros, además, en ponerle su voz a los primeros videojuegos que aparecieron sobre fútbol.
Protagonizó situaciones disruptivas como dejar de relatar un partido entre Platense y Boca después de que el defensor central Luis Fabián Medero convirtió después de gambetear a seis rivales y definir. “Señoras y señores, buenas noches”, tiró Araujo antes de abandonar el micrófono.
Niembro en la década del ’70 y en agosto de 1989 saltó a la fama al asumir la conducción de “Fútbol de Primera”, junto a Enrique Macaya Márquez en una dupla histórica que marcó una época no solo en el programa, sino en la transmisión de los encuentros más importantes del fútbol argentino y de la Selección. En 1999, ganaron el Martín Fierro de Oro.
Allí estuvo hasta 2009, cuando tras un breve paso por DSports, desembarcó en la Televisión Pública para ser la principal voz de Fútbol Para Todos, en dupla con Julio Ricardo y también Fernando Pacini, quien lo despidió en sus redes sociales.
Durante cuatro temporadas lideró las transmisiones, hasta que en abril de 2014, luego de un sinfín de rumores, renunció con una carta pública dirigida a la entonces presidenta Cristina Kirchner. El detonante fue haber quedado afuera del Superclásico entre River y Boca, el partido más importante del fútbol argentino.
En aquella época también había fusionado la escuela de periodismo que fundó con Niembro con el Instituto Crónica, lo que había generado polémica por la forma abrupta en la que había ocurrido, incluso después que muchos alumnos habían pagado su matrícula, los cuales fueron derivados a su nueva locación.
Volvió en 2018 a Canal 9 para conducir un programa a la medianoche sobre el Mundial de Rusia, pero esa etapa ya estaba cumplida. Priorizó su salud antes que la exposición pública y se recluyó en su familia: su segunda esposa Graciela Ocampo -con quien tuvo idas y vueltas en la relación-, y sus hijas Florencia Zilberman y Soledad Tuny Testi.
La voz de Araujo quedará en la memoria de los más futboleros, pero también en aquellos que por algún u otro motivo se toparon con sus relatos fuera de lo común. Un relator de época.