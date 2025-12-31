Murió Manuel “el Nene” Magán, campeón de América con Independiente y figura del Newell’s campeón de 1974
Manuel Rosendo “el Nene” Magán, exdelantero campeón de la Copa Libertadores 1972 con Independiente y protagonista del histórico título Metropolitano 1974 de Newell’s Old Boys, falleció durante la madrugada de este martes a los 74 años. La noticia generó un profundo pesar en ambos clubes, que lo despidieron con emotivos mensajes a través de sus redes sociales.
Magán inició su carrera profesional a comienzos de la década del 70, en plena época dorada del Independiente copero. En la Libertadores de 1972 integró el plantel campeón y formó un recordado tridente ofensivo junto a Agustín Balbuena y Hugo Saggioratto. En aquel certamen disputó seis partidos y marcó un gol, dentro de un equipo que contaba con figuras históricas como Miguel Santoro, José Omar Pastoriza y Ricardo Pavoni.
Desde el club de Avellaneda lo recordaron destacando no solo su aporte deportivo, sino también su compromiso institucional. “Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente y quien trabajara ligado a las Juveniles de nuestra institución por varios años”, expresaron en un comunicado oficial, acompañando el mensaje con una imagen del delantero en acción con la camiseta roja.
Su paso por Newell’s Old Boys también quedó grabado en la memoria leprosa. Fue parte fundamental del equipo que conquistó el Metropolitano 1974, recordado especialmente por la asistencia a Mario Zanabria en el empate 2-2 frente a Rosario Central que selló la consagración. En ese plantel brillaban nombres como Juan Ramón Rocha, Santiago “Cucurucho” Santamaría y Alfredo “Mono” Obberti.
“Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Magán, ex jugador del Club y protagonista fundamental del histórico título de 1974”, señalaron desde la institución rosarina, enviando sus condolencias a familiares y allegados.
En una entrevista concedida el año pasado al diario La Capital, durante el 50° aniversario de aquel campeonato, Magán evocó con emoción su etapa en Rosario: “Nunca vi un lugar con la pasión futbolística de Rosario. En Newell’s, cuando jugábamos los clásicos, el compromiso con la gente era impresionante”.
La trayectoria del “Nene” se completó con pasos por Vélez Sarsfield, Belgrano de Córdoba, Racing Club y Sarmiento de Junín, además de una destacada etapa en el fútbol colombiano entre 1977 y 1980, donde defendió las camisetas de Deportivo Cúcuta e Independiente Santa Fe de Bogotá. En ese período disputó 114 partidos y convirtió 57 goles, cerrando una carrera marcada por el talento y la regularidad.