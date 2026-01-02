Murió la mujer rosarina embarazada y su bebé tras el choque fatal en la Ruta 136
Este mediodía se confirmó el fallecimiento de una mujer rosarina de 39 años y de su bebé en gestación, de 30 semanas, quienes permanecían internados en el Hospital Centenario de Gualeguaychú como consecuencia del choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 136.
La muerte de ambas víctimas fue confirmada por la fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación judicial del siniestro vial registrado en el kilómetro 31 de la traza internacional.
La mujer había sido trasladada de urgencia al hospital en estado muy grave, luego del accidente ocurrido durante la mañana del viernes, pero pese a los esfuerzos médicos, su cuadro se agravó y finalmente se produjo el deceso, junto con el del bebé que gestaba.
De este modo, el choque se cobró cuatro víctimas fatales. En el lugar del accidente murieron de forma inmediata un hombre de 40 años, pareja de la mujer embarazada y oriundo de Rosario, y una mujer uruguaya de 48 años, ambos conductores de los vehículos involucrados.
En tanto, un niño de 2 años, hijo de la pareja santafesina, resultó ileso.
Respecto a la mecánica del siniestro, las primeras informaciones indican que la conductora uruguaya, que circulaba desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos a bordo de una camioneta Kia, habría intentado esquivar un espejo de agua y, debido a la velocidad, se cruzó de carril.
Fue entonces cuando impactó de frente con un Chevrolet Cruze que regresaba desde Uruguay hacia Rosario con la familia santafesina. El conductor del automóvil murió en el acto, mientras que la mujer fue rescatada por Bomberos y trasladada por el Servicio de Emergencias 107 al hospital en estado crítico.
Según informó R2820, la conductora uruguaya salió despedida del vehículo y su cuerpo fue hallado en la banquina contraria. Las causas del accidente continúan bajo investigación judicial.