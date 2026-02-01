Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras ser atropellado en Punta del Este
El rugby argentino quedó este domingo profundamente consternado a raíz de la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quien no sobrevivió a las heridas sufridas después de ser atropellado en Punta del Este por un conductor que, según medios uruguayos, manejaba con alta graduación alcohólica en sangre.
Moyano, de 78 años, era conocido como “El Mito”. El episodio ocurrió el jueves último, pero tomó estado público este domingo, a partir de las despedidas que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.
El siniestro se produjo alrededor de las 10:55 del jueves, en la intersección de Rambla Claudia Williman y calle Capricornio, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado. Elmo Moyano caminaba por la rambla de la Playa Mansa cuando el automóvil despistó y terminó atropellándolo, dejándolo debajo del vehículo.
Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) y una emergencia médica trabajaron en el lugar para asistirlo y concretar su rescate. Moyano fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde ingresó con fracturas en la cadera y el brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento. Producto de sus heridas, murió horas más tarde.
El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien no registraba antecedentes penales. De acuerdo con las pruebas realizadas tras el accidente, presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. La Justicia uruguaya avanzó rápidamente en la causa y la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.
La confirmación de la muerte de Moyano fue comunicada oficialmente por Deportiva Francesa, el club con el que estuvo ligado a lo largo de su vida. La institución expresó su pesar a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó su trayectoria deportiva, profesional y humana.
“Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”, señaló el club.
Deportiva Francesa, además, subrayó el rol formador de Moyano dentro de la institución y su influencia sobre varias generaciones: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.
“Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”, agregó.
El mensaje también destacó su compromiso hasta los últimos días: “Actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA”.