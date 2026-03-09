Murió Jennifer Runyon, actriz de “Los cazafantasmas” y “Charles in Charge”, a los 65 años
La actriz Jennifer Runyon, conocida por sus participaciones en la película “Los cazafantasmas” y en la sitcom “Charles in Charge”, murió este fin de semana a los 65 años tras padecer cáncer.
La noticia fue confirmada por Erin Murphy, una de sus amigas más cercanas, a través de una publicación en Facebook en la que también compartió una fotografía junto a la actriz.
“Es muy triste compartir que mi amiga Jennifer Runyon Corman falleció después de una breve batalla contra el cáncer. Con algunas personas sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas, como con ella. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió.
Quién era Jennifer Runyon
Jennifer Runyon nació el 1 de abril de 1960 en Chicago, Illinois, y desde joven comenzó a participar en producciones cinematográficas. Era hija del locutor de radio y disc jockey Jim Runyon y de la actriz Jane Roberts, por lo que el mundo del espectáculo formó parte de su vida desde temprano.
Su debut cinematográfico llegó en 1980 con la película de terror “To All a Good Night”, un film del género slasher que le dio cierta notoriedad en aquella época.
Posteriormente obtuvo un papel secundario en “Los cazafantasmas” (1984), donde compartió escena con Bill Murray, participación que con el tiempo se convirtió en una de las más recordadas de su carrera.
Ese mismo año también alcanzó mayor reconocimiento televisivo al interpretar a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de la sitcom “Charles in Charge”.
En 1988 interpretó a Cindy Brady en la película “A Very Brady Christmas” y ese mismo año protagonizó “The In Crowd”, además de participar en el episodio piloto de la serie “Quantum Leap”.
A lo largo de su carrera también integró los elencos de las películas “18 Again!” y “A Man Called Sarge”, y realizó apariciones en series populares como “Murder, She Wrote” y “Beverly Hills, 90210”.
En 1991 se casó con Todd Corman, entrenador de básquet que también trabajó en producción de cine y televisión durante las temporadas deportivas. La pareja tuvo dos hijos, Wyatt y Bayley, esta última actriz al igual que su madre.
En 2014 Runyon anunció su retiro de la actuación y comenzó a desempeñarse como profesora.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, su hija Bayley Corman le dedicó un mensaje en redes sociales: “Todas las mejores partes de mí vinieron de vos. Daría cualquier cosa por un día más juntas. La persona más amable y compasiva que conocí. Mi mejor amiga. No estaba preparada para esto”.