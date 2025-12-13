Murió Héctor Alterio, emblemática figura del cine y el teatro argentino como de España
La Academia del Cine de España confirmó este sábado el fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la Argentina, ocurrido en Madrid, ciudad en la que residía desde hace varios años. Alterio, cuya carrera abarcó teatro, cine y televisión, deja un legado difícil de igualar en la historia artística del país y también en Europa, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.
La noticia fue replicada por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien escribió en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.
Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su formación en arte dramático lo llevó a fundar la compañía Nuevo Teatro durante la década del 60, con el objetivo de renovar la escena argentina en un período marcado por la experimentación cultural y el auge de nuevas propuestas teatrales. Su consagración en el cine llegó con Todo sol es amargo, estrenada en 1966, que le abrió las puertas a una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de su generación.
En 1975, Alterio debió exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, en un contexto de violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1976 y al inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Ya en España, continuó su carrera con destacadas actuaciones y fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, institución de la que también formaba parte.
Una trayectoria notable
Una de sus actuaciones más memorables fue en “La tregua” (1974), película dirigida por Sergio Renán, que narra la vida de un viudo en Buenos Aires que busca un nuevo sentido a su existencia. La aclamada película fue nominada al Premio de la Academia, llevando la sensibilidad del cine argentino al público internacional.
En 1984, Alterio protagonizó “Camila”, una conmovedora historia de amor que desafía las convenciones sociales de la época. La película, dirigida por María Luisa Bemberg, muestra las dificultades a las que se enfrentaron sus personajes en un contexto histórico tumultuoso. Su actuación en este film consolidó su posición como uno de los grandes actores del país.
En 1985, participó en “La historia oficial”, una película que se convirtió en un símbolo del cine argentino por su valiente tratamiento de la memoria y la justicia en relación con el terrorismo de estado. Este film ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, un hito que Alterio ayudó a lograr con su interpretación.
Finalmente, en 2001, en “El hijo de la novia”, Alterio se unió a un elenco estelar en una historia que retrata las complejidades de la vida familiar y el amor. La película fue nuevamente nominada al Oscar, reafirmando el impacto duradero de su carrera.
El fallecimiento de Héctor Alterio deja un vacío en el corazón del cine argentino, pero su legado vivirá a través de sus inolvidables interpretaciones.