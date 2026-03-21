Murió Ernesto Cherquis Bialo, ícono del periodismo deportivo gráfico
El periodista Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes a los 85 años, después de luchar contra la leucemia. Comenzó su carrera en la década del ’60 en la revista El Gráfico, publicación emblemática y muy influyente para el deporte argentino de la que se retiró como director a fines de 1990. Le tocó conducir al medio en el histórico Mundial 86, cuando tras el título se vendieron cerca de 600.000 ejemplares.
Compartió redacción con periodistas de gran recorrido como Fontanarrosa, Juvenal, Daniel Arcucci, Aldo Proietto, Natalio Gorin, Héctor Vega Onesime, José Luis Barrio, Luis Hernández, Juan José Panno. Su especialidad era el boxeo y sus crónicas de los títulos mundiales son muy recordadas entre los amantes del deporte.
Siguió toda la campaña de Carlos Monzón, con quien tuvo una amistad personal, como con el productor Juan Carlos Lectoure. Bajo su gestión, era casi una norma que cada boxeador que ganara una pelea por un cetro al lunes siguiente estuviera en la portada, sin importar los resultados de River o Boca. En una época firmó con el seudónimo de Robinson.
Entre las personalidades que entrevistó estuvieron Muhammad Ali, Pelé, Di Stéfano y Bobby Fischer. Escribió el libro Yo soy el Diego de la Gente, una biografía autorizada de Maradona, en forma conjunta con Arcucci.
Fue gerente de deportes de Telefé tras salir de Editorial Atlántida. Luego de un paso en Córdoba, donde trabajó en radios locales, se hizo cargo de la conducción de la Oral Deportiva, tras la muerte de José María Muñoz, en 1993. Entonces, comentó partidos junto al relator Walter Saavedra, con Quique Sacco en el equipo. Les reclamaba a los cronistas que las notas grabadas no podían ser más largas que 20 segundos. Si bien la audición arrancaba a las 19.00, él ordenaba la reunión de producción en horario matinal, para organizar con tiempo todo el material.
Quienes compartieron trabajo con él, a sus órdenes, recuerdan que siempre ponía la vara alta, con alta personalidad. También valoraban su aprendizaje.
Tuvo largas participaciones en Tribuna Caliente, un programa básicamente de debate futbolero, primero producido por Gerardo Sofovich y que luego pasó a pertenecer a Torneos y Competencias. Compartió panel con Carlos Juvenal, Roberto Ayala, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.
Otro ciclo que condujo, junto a Marcelo Araujo, fallecido esta misma semana, resultó Tres en el Fondo, un programa semanal en la Televisión Pública. Había muchas entrevistas a ex futbolistas y también un tono muy crítico hacia la conducción del fútbol argentino.
Durante una etapa, participó de la vida política de San Lorenzo, club de sus amores. Integró una lista que no logró ganar las elecciones presidenciales.
Poco después, Julio Grondona lo convocó como jefe de prensa de la AFA, donde estuvo hasta 2016. Le tocó darles explicaciones a la prensa en situaciones críticas. Un episodio fuerte ocurrió tras el descenso de River, cuando por presión política se intentó formalizar un torneo que unificaba a la Primera División con la entonces B Nacional. En una entrevista radial filrtó que por el club de Núñez se había resuelto este proyecto.
También, anunció la muerte de Grondona en 2014. La aparición de la Comisión Normalizadora por imposición de la FIFA le generaron situaciones de mucha tensión.
En su última etapa escribió artículos y realizó entrevistas para Infobae. Recordó varios episodios de su trayectoria. También, participó de ciclos en el canal de stream de Flavio Azzaro.
Había nacido en Uruguay, pero toda su carrera la realizó en Argentina. Fue declarado Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.