Murió Ernesto Acher, figura distintiva en el inicio de Les Luthiers y pionero de unir al humor con la música
Murió Ernesto Acher, un músico que logró pasar las barreras de los estilos y logró unir a la música clásica con el jazz, siempre con una mirada desde el humor. Fue integrante de Les Luthiers entre 1971 y 1986, donde sobresalió junto al exquisito elenco como compositor, actor, cantante y ejecutante de más de una veintena de instrumentos. Más adelante, fundó La Banda Elástica, nucleando a destacadas figuras del jazz argentino.
Acher fue además humorista, arquitecto multiinstrumentista y director orquestal. Realizó obras tan variadas como una banda sonora, un cuarteto para clarinete y cuerdas, un sexteto para cuerdas y un poema sinfónico para viola y orquesta. También actuó como comediante desde 1993, hizo radio, incursionó en la dirección orquestal y desarrolló múltiples proyectos musicales y humorísticos.
En el año 2002 decidió radicarse en Chile en donde, además de su actividad artística, fue durante siete años profesor en la Universidad Diego Portales de Santiago. Después de haber vivido en Concepción, Santiago y Linares, en septiembre de 2016 emprendió el regreso a Buenos Aires, donde residió hasta su muerte.