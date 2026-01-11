Murió Erich von Däniken, el autor que popularizó la teoría de los antiguos astronautas
El escritor suizo Erich von Däniken, conocido mundialmente por sus teorías sobre supuestos contactos extraterrestres con civilizaciones antiguas, falleció a los 90 años, según confirmaron este domingo sus representantes y su familia. Su obra despertó fascinación entre los seguidores de lo paranormal y un fuerte rechazo de la comunidad científica, que siempre cuestionó la falta de sustento histórico de sus afirmaciones.
La noticia fue comunicada a través del sitio web oficial del autor, donde se indicó que murió el sábado en un hospital del centro de Suiza. Su hija, Cornelia von Däniken, ratificó la información a la agencia suiza SDA.
Von Däniken alcanzó notoriedad internacional en 1968 con la publicación de “Recuerdos del Futuro”, un libro en el que sostenía que los mayas, los antiguos egipcios y otras culturas habrían recibido ayuda de astronautas extraterrestres, quienes les habrían transmitido conocimientos tecnológicos avanzados para construir obras monumentales como las pirámides.
La obra apareció en un contexto histórico particular, cuando la humanidad estaba a punto de llegar a la Luna, y alimentó el interés por los fenómenos inexplicables. El éxito editorial fue inmediato y dio origen a una prolífica carrera literaria: más de dos docenas de libros, traducidos a 32 idiomas, con ventas estimadas en 60 millones de ejemplares.
A lo largo de su trayectoria, von Däniken construyó un género híbrido entre historia y fantasía, rechazado por arqueólogos e historiadores, quienes señalaron reiteradamente la ausencia de pruebas científicas. Sin embargo, el autor nunca se dejó disuadir por las críticas y continuó defendiendo sus postulados.
Nacido en 1935 en Schaffhausen, en el seno de una familia católica estricta, von Däniken se rebeló tempranamente contra la educación religiosa recibida en un internado y desarrolló interpretaciones alternativas del relato bíblico sobre el origen de la vida. Tras abandonar la escuela en 1954, trabajó como camarero y barman, período en el que enfrentó acusaciones de fraude y cumplió breves condenas en prisión.
En 1964 fue designado gerente de un hotel en Davos, donde comenzó a escribir su primer libro. El éxito de “Recuerdos del Futuro” coincidió con nuevas causas judiciales por evasión fiscal e irregularidades financieras, que lo llevaron nuevamente a la cárcel. Al recuperar la libertad, ya era un autor de éxito y tenía listo “Dioses del Espacio Exterior”, lo que le permitió dedicarse de lleno a sus investigaciones y viajes.
Durante la década de 1970, recorrió Egipto, India y América Latina, regiones que consideraba clave para sustentar sus teorías. Dictó conferencias, fundó asociaciones afines y fue pionero en el uso de formatos audiovisuales para divulgar sus ideas a un público masivo.
Ni las refutaciones académicas ni las controversias lograron quebrar su convicción de que la Tierra fue visitada repetidas veces por seres de otros planetas. En 1991, recibió el premio Ig Nobel de Literatura, un reconocimiento irónico otorgado a trabajos que primero hacen reír y luego pensar.
Incluso cuando un documental británico demostró que algunas piezas presentadas como antiguas eran modernas, von Däniken sostuvo que se trataba de errores menores y que los fundamentos de sus teorías seguían vigentes. En 1985, publicó “Nuevos Recuerdos del Futuro”, donde afirmó haber reconocido equivocaciones, pero sin renunciar a sus ideas centrales.
Aunque su popularidad disminuyó en el mundo angloparlante desde los años 80, su influencia perduró en documentales, programas de televisión y series como The X-Files. Su último gran proyecto, el parque temático “Mystery Park”, fracasó comercialmente y hoy permanece en pie como una curiosidad turística en decadencia cerca de Interlaken.
Erich von Däniken estaba casado desde hacía 65 años con Elisabeth Skaja. Le sobreviven su hija Cornelia y dos nietos.
