Murió en Mendoza el primer paciente con gripe A H3N2 del país
La directora del Hospital Carrillo de Mendoza, Beatriz Montenegro, confirmó este martes el primer fallecimiento en Argentina a causa de la gripe A H3N2. “Su muerte fue esta mañana muy temprano”, informó en diálogo con MDZ Radio.
La profesional detalló las circunstancias del caso: “Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus patologías previas, sus condiciones de base fue lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”. Al ser consultada específicamente sobre si se trataba del primer caso fatal en el territorio nacional, la directora respondió: “Hasta donde yo tengo conocimiento, así es”.
El fallecido era un hombre de 74 años con ciudadanía española, residente en ese país desde hacía dos décadas, que había llegado a Mendoza en un vuelo procedente de Europa para visitar familiares. “Él había recibido la vacuna en España, por lo menos”, aclaró Montenegro, destacando que aun con la inmunización, las condiciones de base del paciente resultaron determinantes.
El paciente ingresó al Hospital Carrillo el 17 de diciembre y fue manejado con estrictos protocolos de aislamiento. “Se lo tuvo en aislamiento los primeros días, que es lo que nosotros sabemos que es el mayor [periodo] de incubación y contagio”, explicó la directora. Se realizó un seguimiento exhaustivo de todos sus contactos estrechos, incluyendo familiares con los que había convivido en Mendoza y aquellos con los que viajó. “La familia, ninguno de sus miembros, ni los que viajaron con él, ni los que los alojaron acá en Mendoza, tuvieron síntomas”, afirmó.
Montenegro describió el proceso clínico que suele desencadenar un desenlace fatal: “Los pacientes con enfermedades previas, [el virus] los deja vulnerables a esta infección. Empieza a complicar, la neumonía se suele hacer bacteriana y comienza a descompensar esas otras patologías que el paciente tenía en forma crónica”.
Frente a este caso, la directora del hospital hizo un firme llamado a la prevención, centrado en la campaña de vacunación antigripal. “Lo que queremos nosotros hacer hincapié es en la necesidad de la vacunarse. Sabemos que la vacunación lo que hace justamente es esto, es evitar estas complicaciones fatales”, argumentó. Sin embargo, expresó preocupación por la cobertura actual: “Hay tasas de vacunación, pero no son las óptimas, o no son las ideales”.
Montenegro recordó que la vacuna está indicada para niños con patologías de riesgo, embarazadas, personas mayores de 50-55 años con comorbilidades (como hipertensión, EPOC o asma) y para todos los mayores de 65 años. También mencionó otras medidas de prevención para el próximo invierno: “Insistir en la higiene de manos, en ventilar los ambientes… y fundamentalmente, como primer paso es la vacunación”.
La autoridad aclaró que, por el momento, “no” hay otros pacientes internados en el Hospital Carrillo por este tipo de gripe. El caso pone en alerta al sistema sanitario de cara a la próxima temporada invernal, reforzando la importancia de la inmunización anticipada para mitigar el impacto de la circulación viral.