Murió el represor Jorge Bergés a los 83 años: fue condenado por robar bebés, secuestro y torturas
El médico policial Jorge Antonio Bergés, con varias condenas por delitos de lesa humanidad, entre ellas la apropiación ilegal de la hija de una pareja de uruguayos desaparecidos durante la dictadura, murió este martes a los 83 años en una clínica donde se encontraba internado con graves problemas de salud.
La muerte de Bergés, un oficial de la Policía bonaerense nacido en 1942 en Avellaneda, fue confirmada por dirigentes de organismos de Derechos Humanos que remarcaron su actuación como partícipe de torturas y partos a las personas secuestradas en centros clandestinos de detención durante la dictadura de la década del ’70.
Como oficial médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires había actuado en varios sitios de tortura y detención, como el Pozo de Banfield. Durante los diversos juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue acusado, entre 1986 y 2024, recibió al menos cuatro condenas, la última a prisión perpetua en el caso de Las Brigadas de La Plata.
Entre las más graves, se encuentran las causas por apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio y por haber confeccionado como profesional de la salud los certificados de nacimiento apócrifos.
Una de ellas le valió la prisión perpetua en 2004 en una causa donde también fue sentenciado el ex comisario Miguel Etchecolatz por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el Pozo de Banfield. Esa fue la primera vez que la Justicia aplicaba condenas a partícipes de ese delito sin que fueran quienes se quedaran con los niños secuestrados.
Luego, en 2008, volvió a ser sentenciado por la apropiación ilegal de otro niño y haber confeccionado el falso certificado de nacimiento de Pedro Luis Nadal García, bajo el nombre de Luis Ferian.
También en 2012, recibió 25 años de prisión en la causa por el Circuito Camps de La Plata. En otra investigación previa, en el primero juicio a Ramón Camps en 1986, había sido sentenciado a seis años de prisión pero luego fue liberado por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida.
En 1996, Bergés había sido baleado en un ataque armado en la puerta de su casa en Quilmes por dos integrantes de la agrupación guerrillera Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) que fueron condenados por la Justicia Federal.