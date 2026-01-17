Murió el renombrado periodista deportivo Guillermo Salatino
El reconocido periodista deportivo, especializado en tenis, Guillermo Salatino murió este sábado a los 80 años. Sufrió un paro cardíaco antes de someterse a una operación de cadera. “Salata”, como lo conocían todos en el mundo tenístico, había cumplido 80 años el 21 de septiembre. Asistió a 147 torneos de Grand Slam.
En las últimas décadas fue la voz del tenis en radio La Red; incluso, hizo sus característicos micro informativos esta última semana.
En sus casi 50 años con el tenis estuvo muy cerca de todos los gran momentos del deporte y de cada uno de los deportistas que escribieron capítulos históricos en el tenis argentino.
Desde 1977 viajó ininterrupidamente a los grandes torneos del circuito. Fueron 48 años y 147 Grand Slams: 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. La Guerra de Malvinas en 1982 y el covid evitaron que llegara a los 150.
En 2022 avisó que no iba a volver a viajar a los grandes torneos, pero siguió muy de cerca los eventos más importantes en los que hubiera tenistas argentinos. De hecho, fue a las series de Copa Davis que disputó el equipo albiceleste en Groningen, Países Bajos, en septiembre, y en Bolonia, Italia, en noviembre pasado.
“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, publicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en X.
“Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, cerró la AAT.
Salatino jugó al tenis de manera semiprofesional en la Primera del Lawn Tennis, entrenando y haciendo equipo con Vilas, Clerc y todos los grandes de esa época, hasta que un día largó la raqueta y agarró el micrófono.
Es tan respetado en el ambiente del tenis que una cabina de radio del histórico Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) lleva su nombre (hay también una de radio para su colega el marplatense Juan José Moro).
Salatino ya evidenciaba dificultades físicas y por eso iba a someterse a una cirugía en la cadera. De todas maneras, había pasado vacaciones en Pinamar y compartió fotos de su descanso en un pintoresco club de tenis de esa ciudad balnearia.
Seguía muy activo en sus redes con el día a día del circuito y, sobre todo, con la suerte de los tenistas argentinos. De hecho, su último posteo en instagram fue para destacar la victoria de Sebastián Báez frente al estadounidense Ben Shelton en el ATP de Auckland (Nueva Zelanda), el certamen que sirve como previa del Abierto de Australia.