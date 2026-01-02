Murió el guionista de cine y TV, Pablo Lago, autor de las ficciones “Locas de Amor”, “Trátame Bien” y “Lalola”
El reconocido guionista de 56 años Pablo Lago, autor de series como “La Leona”, “Locas de Amor” y “Lalola”, murió en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, según confirmaron desde Argentores.
“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”, escribieron desde la entidad que nuclea a los autores de la industria nacional.
Lago fue un reconocido guionista con más de 30 años de trayectoria. Comenzó su carrera a los 24 años, luego de dejar un trabajo como cajero en un banco de Recoleta. Un trabajo “seguro”, según lo describió en su perfil de LinkedIn. “Desde entonces escribo guiones para series, tiras, telenovelas, y películas. No sé, ni quiero hacer otra cosa”, se presentaba en la red social.
En el último tiempo había estrenado “La mente del poder”, para Flow y estaba celebrando el próximo estreno de “Cautiva”, una serie que escribió sobre el caso real de una chica que sufrió abusos al entrar en un convento. La misma fue una coproducción entre Flow, TNT y HBO Max, y que protagonizan Julieta Zylberberg y Rita Cortese, con dirección de Jazmín Stuart.
A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en “Familia en venta”.
En redes sociales lo despidieron colegas y actores. “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros… y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, le escribió Nancy Duplaá, con quien trabajó en “La Leona”.
“Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”, lo despidió el dramaturgo Gonzalo Marull.
La guionista Mariana Levy, autora de series como Menem y El Pre$idente (sobre el FIFA Gate), también recordó sus enseñanzas en X. “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”, escribió.
Entre quienes también lamentaron su partida se anotaron actores como Federico D’Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler o Marco Antonio Caponi.