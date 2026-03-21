Murió el exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira
El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en el partido bonaerense de Morón, que había sido fundada por él en 1995. El músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar.
Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció.
La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón.
Según allegados, el baterista padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que no haya habido intervención de terceras personas.
Para esto solicitaron algunas medidas de seguridad en el lugar. Fuentes del caso aclararon que no hay cámaras de seguridad en el interior del establecimiento y solo cuentan con las imágenes del exterior, que podrían ser evaluadas.