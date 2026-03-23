Murió el empresario ucraniano Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans
El empresario ucraniano Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, murió a los 43 añoss luego de una prolongada enfermedad. La compañía confirmó el fallecimiento mediante un comunicado enviado a medios internacionales, en el que indicó que el empresario murió en privado, acompañado por su familia.
Radvinsky era considerado una de las figuras más enigmáticas del ecosistema digital. A pesar de estar al frente de una de las plataformas más rentables y polémicas de los últimos años, mantuvo siempre un perfil extremadamente bajo, alejado de exposiciones públicas y entrevistas.
Su muerte deja detrás no solo una fortuna multimillonaria, sino también un modelo de negocio que modificó de manera profunda la economía de los creadores de contenido en internet.
El punto de inflexión en la trayectoria de Radvinsky ocurrió en 2018, cuando adquirió OnlyFans a sus fundadores, Tim Stokely y Guy Stokely. En ese momento, la plataforma era todavía un proyecto de nicho dentro del universo de redes sociales basadas en suscripciones.
Bajo su conducción, el sitio experimentó un crecimiento acelerado hasta convertirse en un fenómeno global con millones de usuarios y creadores activos. El modelo de negocio —basado en la suscripción directa— permitió que los creadores monetizaran contenido sin intermediarios, mientras la empresa retenía el 20% de cada transacción.
Los números reflejan esa expansión. La plataforma superó los 4,6 millones de creadores y alcanzó cerca de 377 millones de usuarios en todo el mundo. Solo en 2024, el gasto total dentro del sistema superó los 7.200 millones de dólares, consolidando ingresos récord.
Ese desempeño convirtió a OnlyFans en una máquina de generación de efectivo. Desde la compra de la empresa, Radvinsky percibió más de 1.800 millones de dólares en dividendos, incluyendo años en los que superó los 700 millones anuales. Según estimaciones de la revista Forbes, su patrimonio rondaba los 7.800 millones de dólares.
Un empresario fuera del radar
Nacido en Odesa, Ucrania, Radvinsky se trasladó a Estados Unidos durante su infancia y creció en Chicago. Más adelante se instaló en Florida, donde residió hasta sus últimos días.
Antes de su incursión en OnlyFans, había trabajado en negocios vinculados al tráfico online y a sitios de contenido para adultos, experiencia que resultó determinante para identificar el potencial de la plataforma.
A diferencia de otros empresarios tecnológicos, evitó sistemáticamente la exposición mediática. No participaba de eventos públicos ni concedía entrevistas, lo que reforzó su imagen como una figura reservada dentro de un negocio altamente visible.
En paralelo a su actividad empresarial, también impulsó iniciativas filantrópicas, con aportes a centros de investigación médica, proyectos de software libre y organizaciones de protección animal.