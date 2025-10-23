Murió David Ball, famoso mundialmente por el hit Tainted Love
Dave Ball, el amo de los sintetizadores del dúo británico Soft Cell, famoso por ese éxito mundial llamado Tainted Love, falleció a los 66 años. La BBC informó que el músico murió “pacíficamente” mientras dormía en su casa de Londres, este miércoles 22. Hace menos de un mes había tocado en un concierto de su banda en el Rewind Festival de Inglaterra.
Durante ese show, y últimamente de forma bastante frecuente, actuaba en vivo sentado en una silla de ruedas, a raíz de una lesión grave que tenía en la espalda. Sin embargo se recuperó y pudo terminar un álbum con su compañero histórico, el cantante Marc Almond.
Danceteria, cuyo nombre se inspiró en un popular e influyente club nocturno de la ciudad de Nueva York de la década de 1980, ya está listo y, según se informó, su lanzamiento está previsto para el próximo año.
“Estaba concentrado y muy feliz con el nuevo álbum que literalmente completamos hace sólo unos días”, dijo sorprendido el siempre extravagante compañero de dúo. “Es muy triste porque 2026 iba a ser un año tan edificante para él… Me consuela un poco el hecho de que escuchó el disco terminado y sintió que era un gran trabajo”.
Ball creó prácticamente toda la música del dúo, que incluía éxitos con canciones (originales) como Say Hello, Wave Goodbye. En su momento, comienzos de la década del ’80, Soft Cell estuvo entre los primeros grupos de synth-pop populares, haciendo cumbre gracias a la cadena MTV.
Tainted Love, uno de los temas más rotados en radios de rock clásico como Aspen, vendió 21 millones de copias en todo el mundo. El hitazo, sin embargo, no es de ellos, sino de un tal Ed Cobb, del grupo The Four Preps, grabado en 1964 por Gloria Jones.
En 1981 la canción alcanzó una manera de ser renovada y logró fama mundial después de ser interpretada por Soft Cell para su álbum Non-Stop Erotic Cabaret.
Marilyn Manson hizo su propia versión en 2002. Se trató del primer corte de la banda sonora de la película Not Another Teen Movie. La canción luego se incluyó como bonus track en el disco The Golden Age Of Grotesque.
“Dave era el corazón y el alma de Soft Cell y estoy muy orgulloso de nuestro legado. Era un genio musical maravillosamente brillante”, escribió Almond en un posteo. Y agregó: “Gracias Dave por ser una parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. No estaría donde estoy sin vos”.
El primer instrumento que usó David fue una guitarra. Antes de aprender cinco acordes lo cambió por un sintetizador. Cuando empezó a estudiar arte en la Universidad Politécnica de Leeds conoció a Almond, “un tipo que iba por ahí con una camiseta de leopardo, el pelo decolorado y pantalones de licra”, recordó Ball sobre su compañero.
Nacido en Chester en 1959, Inglaterra, hijo de una madre soltera, fue adoptado y recibió el nombre de David Ball. Se crió en Blackpool, en el Lancashire, junto a su hermana adoptiva, Susan. La formación de ingeniero de su padre lo llevó a interesarse por el rubro electrónico y cuando escuchó el álbum Autobahn de Kraftwerk, en 1975, su vida dio un “vuelco total”, como él mismo definió en una vieja entrevista.