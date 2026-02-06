Murió Cristian Irala, el argentino que combatía como voluntario en Ucrania
Cristian Irala, un argentino que combatía como voluntario en el ejército de Ucrania, murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkov.
El joven de 27 años falleció en medio de enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas en esa zona del noreste ucraniano.
Un combatiente que participaba de la misma misión relató que la unidad en la que se encontraba Irala fue detectada durante el avance y, tras ello, fue atacada primero con drones y luego con misiles.
Cristian Irala era oriundo de Puerto Iguazú, utilizaba la chapa de guerra “Machete”, y contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino, según indicó TN. Su incorporación se dio en el marco del alistamiento de voluntarios extranjeros que se suman formalmente a las fuerzas armadas ucranianas.
El fallecimiento del joven se suma al de otros ciudadanos argentinos que murieron desde el inicio de la invasión rusa. A fines de octubre pasado, un ataque con drones en la región de Sumy provocó la muerte de José Adrián Gallardo, de 53 años; Ariel Achor, de 25; y Mariano Franco, de 47. Previamente, en julio, otro ataque con drones rusos había causado la muerte de Emmanuel Vilte, de 39 años.