Murió Chuck Norris a los 86 años en Hawái, según confirmó su familia
Chuck Norris, actor estadounidense reconocido por series como Walker, Texas Ranger y por su participación en emblemáticas películas de acción, falleció el jueves en Hawái a los 86 años, de acuerdo a lo comunicado por su familia en redes sociales.
Según indicaron sus allegados, Norris murió en paz, acompañado por sus seres queridos, tras una vida marcada por la disciplina, el compromiso y la entrega tanto en lo profesional como en lo personal.
Figura clave del cine de acción y de las artes marciales
Chuck Norris se consolidó como una referencia del cine de acción al combinar habilidades reales en artes marciales con una presencia inconfundible de héroe en la pantalla grande.
Su vínculo con las artes marciales comenzó durante su servicio como militar estadounidense en Corea del Sur, donde adoptó el apodo de “Chuck” e inició su formación en Tang Soo Do.
Con el tiempo, se perfeccionó en karate, judo, taekwondo y Jiu-Jitsu brasileño, alcanzando altos grados en diversas disciplinas.
Entre sus logros se destaca el décimo dan en Chun Kuk Do, un estilo que él mismo creó y desarrolló, consolidando así su lugar dentro del mundo marcial.
Norris saltó a la fama internacional a partir de su participación junto a Bruce Lee en la película The Way of the Dragon, estrenada en 1972, donde interpretó a uno de los antagonistas más recordados del astro de las artes marciales.
En los años 80 encabezó títulos que se volvieron de culto dentro del género, como The Delta Force, la saga Missing in Action, Code of Silence y Lone Wolf McQuade, producciones que contribuyeron a redefinir el cine de acción de la época.
Estas películas se alejaron del tono humorístico de otros referentes del momento y consolidaron un sello propio: a diferencia de figuras como Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan, Norris sostuvo un estilo sobrio y directo en sus personajes, sin apelar al chiste como recurso central.
De la pantalla grande a la TV y el salto a fenómeno cultural
Cuando el auge de las grandes superproducciones de acción comenzó a ceder, Norris trasladó su carrera a la televisión y protagonizó Walker, Texas Ranger entre 1993 y 2001, serie que terminó de afianzar su imagen de justiciero implacable.
El programa, inspirado en Lone Wolf McQuade, alcanzó una audiencia masiva, generó telefilmes derivados y extendió su influencia durante la década del 90 y buena parte de los 2000.
El proyecto fue producido junto a su hermano Aaron Norris, lo que reforzó el perfil familiar de su trabajo detrás de cámara.
Tras un período de menor exposición, Chuck Norris regresó brevemente al cine con una aparición en The Expendables 2 en 2012, sumándose a un elenco integrado por varias figuras históricas del género de acción.
En los últimos años, su nombre trascendió la actuación a partir de la circulación masiva de memes en internet, que exageraban con humor sus supuestos poderes y hazañas imposibles, transformándolo en un ícono viral.
Ese fenómeno digital acercó su figura a nuevas generaciones y reforzó su presencia en el imaginario colectivo a nivel global, más allá de sus trabajos originales en cine y televisión.
Vida privada y mensaje de su entorno tras la muerte
En el plano personal, quienes lo conocieron lo describieron como un esposo dedicado, un padre afectuoso y un sostén fundamental para su familia, más allá de la imagen dura que proyectaba en la pantalla.
Su esposa Gena O’Kelley y sus hijos subrayaron la centralidad que Norris otorgaba a la familia, la fe y la integridad en su vida cotidiana.
El comunicado difundido tras su fallecimiento remarcó que Chuck Norris vivió con fe, propósito y un compromiso permanente con las personas que amaba, rasgos que su entorno consideraba parte esencial de su legado.
La familia pidió privacidad en este momento de duelo, aunque agradeció las muestras de cariño y el apoyo recibido desde distintos puntos del mundo, que se multiplicaron tras conocerse la noticia.
De acuerdo al mensaje difundido, el afecto del público tenía un significado especial para Norris, quien veía a sus seguidores como amigos cercanos y valoraba profundamente ese vínculo.