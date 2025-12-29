Murió Cecilia Giménez, la mujer que convirtió al “Ecce Homo” de Borja en un fenómeno mundial
Cecilia Giménez, autora de la restauración del célebre “Ecce Homo” de una iglesia de Borja, en el norte de España, falleció este lunes a los 94 años. La noticia fue confirmada por el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, quien destacó la dimensión humana de quien protagonizó uno de los episodios culturales más insólitos y virales del siglo XXI.
“Perdemos a una persona muy querida en el pueblo”, expresó el jefe comunal, al recordar a Giménez como una mujer de “bondad inmensa”, con una vida “dura” y una fortaleza singular para soportar la presión mediática que desató el fenómeno del ‘Ecce Homo’ tras su intervención en 2012.
Hasta ese momento, la pequeña pintura mural del Santuario de la Misericordia pasaba prácticamente inadvertida. Sin embargo, la difusión en los medios de la fallida restauración realizada por Giménez provocó una repercusión global inmediata, que puso a Borja —un municipio de unos 5.000 habitantes en la región de Aragón— en el centro de la atención internacional.
Una restauración que dio la vuelta al mundo
Giménez, aficionada a la pintura, decidió intervenir la obra original al observar el deterioro que presentaba el mural. Su intención fue preservarlo, pero el resultado final alteró de forma significativa la imagen original, generando críticas, burlas y una ola de humor global.
La nueva versión del “Ecce Homo” se convirtió rápidamente en un meme mundial, inspiró disfraces de Halloween, reproducciones artísticas y debates culturales, aunque también dio lugar a un movimiento de apoyo hacia la autora, que por entonces tenía más de 80 años.
Con el paso del tiempo, el episodio se transformó en un inesperado motor turístico. A una década de la restauración, Borja comenzó a recibir más de 10.000 visitantes anuales, cifra que con los años superó los 200.000 turistas, otorgándole a la localidad una proyección internacional impensada.
Lejos de quedar como una simple anécdota, la intervención de Giménez fue el punto de partida de diversas expresiones culturales. Inspiró el cortometraje documental “Mis Ecce Homos”, dirigido por el sociólogo Marco Rosatto, y también la ópera “Behold the Man”, del libretista estadounidense Andrew Flack, con música y dirección artística de Paul Fowler, estrenada en la Universidad Estatal de Arizona (ASU).
Con su gesto espontáneo, Cecilia Giménez no solo marcó un antes y un después en la historia reciente del arte popular, sino que colocó a Borja en el mapa del turismo mundial, dejando una huella tan inesperada como imborrable.