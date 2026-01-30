Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de “Mi pobre angelito”
La actriz Catherine O’Hara, conocida mundialmente por interpretar a la mamá de Kevin en Mi pobre angelito, falleció este viernes a los 71 años. La información fue confirmada por el medio estadounidense TMZ, tras consultar con fuentes cercanas a la artista. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.
O’Hara alcanzó la fama gracias a su papel en las primeras dos entregas de Mi pobre angelito, donde compartió escenas con Macaulay Culkin, y más tarde se consolidó internacionalmente con su interpretación de Moira Rose en la serie de los años 80 Schitt’s Creek.
Su trayectoria cinematográfica incluye roles destacados en películas como Best in Show, A Mighty Wind, Beetlejuice y El regreso de Beetlejuice. Su trabajo más reciente fue en la serie de Apple TV+ The Studio, junto a Seth Rogen, por la que recibió una nominación al Emmy.
El último gran logro de Catherine O’Hara
O’Hara coronó su extensa carrera con Schitt’s Creek, serie que la tuvo como figura central y que dejó una marca histórica en la televisión. Su interpretación de Moira Rose se convirtió en un fenómeno cultural y fue clave para que la ficción lograra un hito en los premios Emmy 2020.
En esa ceremonia, Schitt’s Creek se quedó con todos los premios principales de la categoría comedia, incluyendo mejor serie, dirección, guion y actuaciones. O’Hara fue una de las protagonistas al ganar el Emmy a la mejor actriz, consolidando a Moira Rose como uno de los personajes más icónicos de la TV reciente.
Creada por Dan y Eugene Levy, la serie comenzó como una producción modesta de la televisión canadiense, pero creció gracias al boca a boca y la conexión emocional con el público. Su tono optimista, la evolución de los personajes y el tratamiento natural de la diversidad la convirtieron en un fenómeno global.
Para Catherine O’Hara, Schitt’s Creek representó más que un éxito tardío: fue la confirmación de su talento, su vigencia y su capacidad para reinventarse. El Emmy y el reconocimiento internacional marcaron el último gran hito de una carrera legendaria, que encontró en Moira Rose un cierre inolvidable.