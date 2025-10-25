Murió Carlos Elvio Alderete, histórico dirigente de Luz y Fuerza y exministro de Trabajo del gobierno de Alfonsín
El exsecretario general del sindicato Luz y Fuerza, Carlos Elvio Alderete, falleció el viernes a los 92 años. En sus últimos años residía en Salta, donde comenzó su extensa carrera gremial y política, que incluyó un paso por el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y un período como interventor del PAMI bajo la presidencia de Carlos Menem.
Dirigentes sindicales y políticos de distintos espacios expresaron su pesar por la noticia. Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), escribió en redes sociales:
“Con pesar me sumo al dolor por el fallecimiento del querido compañero Carlos Alderete. Su entrega a la lucha de los trabajadores de la energía y a la unidad sindical permanecerá como legado”.
También lo despidió Juan Carlos Schmid, titular del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento:
“Mi más sincero reconocimiento por la pérdida del compañero Carlos Alderete, histórico dirigente de Luz y Fuerza. Siempre estaremos en deuda con quien reconoció nuestras luchas y nos otorgó la personería gremial”.
La regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza (LYF) publicó un emotivo comunicado en el que destacó:
“Su voz representó la dignidad de miles de trabajadores que confiaron en su claridad, su firmeza y su espíritu solidario. Fue, ante todo, un hombre de convicciones profundas, de esos que entienden que la verdadera militancia nace del servicio y se sostiene en la fe en el otro”.
El texto concluye con un mensaje de homenaje:
“Despedimos su cuerpo, pero no su luz. La huella no muere: se transforma y vuelve en forma de inspiración. Así permanecerá el compañero Carlos Elvio Alderete en el corazón de Luz y Fuerza y del movimiento obrero argentino”.
Trayectoria gremial y política
Alderete fue secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), titular de la CGT entre 1986 y 1989, y ministro de Trabajo en el gobierno de Raúl Alfonsín entre marzo y septiembre de 1987.
Su designación al frente del Ministerio de Trabajo fue un gesto político de Alfonsín hacia el sector más dialoguista del sindicalismo peronista, en un contexto de alta conflictividad laboral. Durante su gestión, logró una tregua con la CGT de Saúl Ubaldini, y no se registraron paros generales durante sus seis meses de mandato.
Al dejar el cargo tras las elecciones legislativas de 1987, Alderete señaló que su salida respondía a “una cuestión de lealtad hacia el movimiento obrero”, dado que su permanencia resultaba “incompatible” con la política económica del gobierno y la decisión de Alfonsín de tener un gabinete “homogéneamente radical”.
Su paso por el PAMI
En 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, Alderete volvió a ocupar un rol central como interventor del PAMI, tras la renuncia de Matilde Menéndez. Su gestión se extendió por nueve meses y concluyó en medio de tensiones internas en el Gobierno y versiones cruzadas sobre los motivos de su salida.
En el año 2000, la Cámara Federal porteña lo procesó por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, en una causa vinculada a irregularidades por 3,5 millones de pesos en obras de remodelación del Hogar Viamonte, adjudicadas a la empresa Obrinter.
A lo largo de su vida, Carlos Elvio Alderete fue reconocido como una figura clave del sindicalismo argentino, recordado por su capacidad de diálogo, su firmeza en la defensa de los trabajadores y su rol histórico en momentos críticos del país.