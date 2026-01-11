Murió Bob Weir, cofundador de Grateful Dead y figura clave del rock psicodélico, a los 78 años
El guitarrista estadounidense Bob Weir, uno de los fundadores de la legendaria banda de rock psicodélico Grateful Dead, falleció a los 78 años, según confirmó su familia este sábado a través de un comunicado oficial.
“Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”, señalaron sus familiares en un mensaje publicado en su sitio web personal y en su cuenta de Instagram. No se informó el lugar ni la fecha exacta del deceso.
Formada en los años 60, Grateful Dead se convirtió en uno de los grupos más emblemáticos de la contracultura estadounidense, con un sonido distintivo que fusionó rock psicodélico, blues, country y jazz, y una impronta artística que marcó a varias generaciones.
El cáncer de Weir había sido diagnosticado en julio del año pasado, pero aun así, apenas un mes después, el músico celebró sus 60 años de trayectoria artística con tres conciertos consecutivos en San Francisco, su ciudad natal.
Un legado que trascendió los discos
Grateful Dead nació en pleno hervidero cultural de San Francisco, impulsado por Bob Weir, Jerry Garcia, Bill Kreutzmann, Ron McKernan y Phil Lesh. Más allá de canciones emblemáticas como “Truckin’” o “Casey Jones”, la banda consolidó su leyenda a partir de conciertos siempre distintos, con largas improvisaciones y un vínculo único con su público.
Sus seguidores, conocidos como “Deadheads”, formaron una comunidad fiel y transversal, que incluso incluyó a figuras destacadas como Steve Jobs, fundador de Apple, y el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.
“Durante más de 60 años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense”, destacó su familia.
Una banda histórica
Grateful Dead fue la primera banda de rock occidental en tocar al pie de las pirámides de Egipto, a fines de los años 70, y en 1994 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Sin embargo, el grupo se disolvió en 1995, tras la muerte de Jerry Garcia, su guitarrista principal y alma creativa.
Aun así, la música nunca se detuvo. En 2015, luego de una gira de despedida, varios integrantes —entre ellos Bob Weir— regresaron a los escenarios bajo el nombre “Dead and Company”, manteniendo vivo el espíritu del grupo original.
Con la muerte de Weir, Bill Kreutzmann, de 79 años, queda como el único miembro fundador con vida. El bajista Phil Lesh falleció en 2024 a los 84 años, mientras que Ron McKernan murió en 1973, a los 27 años, tras una larga lucha con problemas de salud y adicciones.