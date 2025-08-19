Murió Artemio Waigel, empresario condenado por la mayor estafa en Entre Ríos
Artemio Miguel Waigel, empresario condenado por quiebra e insolvencia fraudulenta, falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná, donde residía tras haber accedido a la libertad condicional por motivos de salud. Sus restos fueron depositados el 14 de agosto en el panteón familiar del cementerio católico de Crespo, en un marco de estricto hermetismo.
El beneficio había sido otorgado por la jueza Noemí Berros el 16 de mayo de 2025, a pedido de la defensa, debido a la necesidad de asistencia médica permanente. Hasta ese momento, Waigel cumplía prisión domiciliaria en su vivienda de Crespo, luego de la condena dictada en 2022.
El apellido Waigel había construido desde mediados del siglo XX una reputación de esfuerzo y progreso en Crespo, primero con Miguel Waigel, padre de Artemio, quien inició con el transporte de arena y piedra y luego abrió un negocio de ramos generales, sumando a sus hijos Artemio y Fermín.
Durante la década del ’70, con el auge de la construcción y la avicultura, Miguel Waigel y Cía se convirtió en una de las proveedoras más grandes de la región. Según el historiador Orlando Britos, el crecimiento fue “vertiginoso”, consolidándose como un conglomerado de doce empresas, entre ellas Transwai SRL, Construwai SA, Cementos del Paraná SRL y Waigel Comercial SRL.
Sin embargo, hacia 2008 y 2009 se destaparon las maniobras financieras que la Justicia calificó como la mayor estafa de Entre Ríos. Más de 1.500 personas resultaron damnificadas junto a la AFIP, con un perjuicio estimado en más de 65 millones de pesos de la época. Alrededor de 200 trabajadores quedaron desempleados tras el colapso.
El impacto social y económico fue devastador: familias perdieron sus ahorros, empresas locales se vieron arrastradas y Crespo cambió para siempre su mapa productivo.
La vida de Artemio Waigel refleja un tránsito de la prosperidad al descrédito, pasando de ser un apellido ligado al esfuerzo y la confianza, a convertirse en símbolo de una estafa que marcó a toda la provincia. Su muerte, en silencio y bajo reserva familiar, cierra un capítulo que aún resuena en Crespo y en Entre Ríos.
