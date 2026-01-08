Murió Armando “Monyo” Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú
La Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú comunicó este martes el fallecimiento de Armando Néstor “Monyo” Mettler, a los 96 años, una figura clave en la historia de las telecomunicaciones locales y referente indiscutido de la radiofonía entrerriana.
Sus restos serán velados en la Sala 4 de la calle Montevideo y posteriormente inhumados en el Cementerio de Larroque, ciudad con la que mantuvo un fuerte vínculo a lo largo de su vida.
Mettler fue un verdadero pionero de la comunicación en Gualeguaychú. Fue el creador de LT 41 Radio Gualeguaychú y también impulsor del primer canal de televisión abierta que tuvo la ciudad, marcando un antes y un después en el acceso a la información y el entretenimiento en el sur entrerriano.
En una entrevista concedida a AhoraElDía en 2023, repasó su extensa trayectoria ligada a la electrónica y la comunicación. “Lo mío viene por tradición familiar, mi padre era un apasionado de las cuestiones electrónicas y me fue enseñando algunas cosas. Lo que yo nunca imaginé es que esos conocimientos luego los pudiera volcar a lo largo de toda mi vida a cosas ligadas con la comunicación”, recordó. También mencionó la historia familiar vinculada a la firma Mettler, dedicada a balanzas de precisión, con presencia en Uruguay.
Su primer acercamiento a la televisión fue casi fortuito. “Compré un televisor que resultó el primero de la ciudad. Luego construí mis propios televisores y los vendí, era toda una novedad, la gente no podía creer que en Gualeguaychú se construyeran televisores”, contó con orgullo.
La radio llegó después, a partir de una difusora en Larroque, ciudad donde residió durante varios años. “En 1964 sentí la necesidad de hacer algo distinto, pero no fue sencillo porque los gobiernos de turno ponían muchas trabas para destinar licencias a privados”, relató. Recordó que el 18 de octubre de 1964 realizaron una transmisión especial por el aniversario de Gualeguaychú y que, tras años de gestiones, recién en 1972 obtuvieron la licencia definitiva para LT 41, inaugurada el 1 de septiembre de 1973 en el edificio de calle Fray Mocho.
Por LT 41 pasaron algunas de las mejores voces de la ciudad y la región, consolidando a la emisora como una referencia en Entre Ríos y el Uruguay. “Siempre tuve la posibilidad de comprar equipos de muy buena calidad, entendí que la mejor forma de poder hacer una buena radio era con buenos equipos”, destacó. Las transmisiones exteriores y la potencia técnica de la emisora fueron distintivas para la época.
Mettler recordó con afecto a figuras emblemáticas como Ángel Vicente Araoz, Chichito Lapalma, Pablo Amores, Mercedes Pérez, Carmelo Muñoz y Teresita Ferrari, además de un equipo deportivo que “marcó una época”, con nombres como Candombe Roldán, Pancho Grecco, Mario Bonzón, Arturo Serorena y Pedro Navarro. “Viajábamos en una casilla rodante a transmitir las carreras de Fórmula 5, salíamos en directo desde los autódromos”, evocó.
En 1995, decidió vender la radio y el canal a un grupo empresario de Rosario. “Fue una decisión difícil, pero creo que correcta”, afirmó en aquella entrevista, cerrando una etapa fundamental de su vida.
Con la muerte de Armando “Monyo” Mettler, Gualeguaychú despide a uno de los constructores silenciosos de su identidad comunicacional, un hombre que transformó la pasión por la electrónica en historia viva de la radio y la televisión local.
Fuente: El Día