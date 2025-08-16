Murió Alberto Martín a los 81 años, tras una grave enfermedad terminal
Este sábado por la tarde, murió el actor Alberto Martín a los 81 años, tras pasar varios días internado luchando contra una grave enfermedad terminal que lo llevó a una situación crítica. El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año.
Su última aparición fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.
Un buceo por la hemeroteca y las tapas de Radiolandia y Antena nos explican mejor quién fue ese que reventaba boleterías en los años ’70 y que convertía a los canales de televisión en sucursales de correo, por las misivas epistolares en las que las mujeres le confesaban su deseo a ese morocho de patillas y de cejas como alas.
Vivía en José León Suárez, con padres y dos hermanas, cuando decidió inscribirse en un concurso de belleza organizado un poco por Dolores Pardo de Domínguez, a cargo de publicaciones como Vosotras, Anahí, Suspiros. Ganó el certamen junto a la modelo Marta Cerain. El premio: un contrato de seis meses para hacer fotonovela.
En viñetas y con globitos de diálogo, el bello muchacho de 18 años fue un impacto visual y le dio paso a otro contrato, con El País de Montevideo, para lo que llamaban Fotovisión, una fotonovela que salía los domingos en la página central del diario.
Las puertas que se abrían de a mil lo empujaron a querer formalizar y estudió actuación con la maestra de actores austríaca Hedy Crilla. Enseguida llegaría su primera vez en un bolo en pantalla chica, en Canal 7, en Alem y Viamonte, en un ciclo junto a Raúl Rossi, Leonardo Favio Emilio Guevara, Rodolfo Ranni.
Más tarde, la fama desesperante, los hits románticos como Me llaman gorrión, el amor de ficción con Beatriz Taibo, Nora Cárpena y Leonor Benedetto, el rol popular de padre de Lorena Paola, de Andrea del Boca y hasta de Natalia Oreiro.
Hijo de albañil, a los 27 años pudo comprarle la casita a los viejos con la ayuda del gran Luis Sandrini. Trabajaba con él y Malvina Pastorino en la película La valija cuando recibió del maestro un consejo: abandonar el partido de San Martín y mudar a su clan a Martínez.
Podía enamorarse de mujeres como de hombres. Su apertura mental -o al menos su forma de hacerlo público- no eran moneda frecuente hace medio siglo. “En la vida intensa que viví me pasaron montones de cosas hermosas, pero no podría decir ponerle un sello y decir ‘fue esto'”, intentó explicar en una entrevista.
Más adelante, cuando atravesaba su summum con la comedia televisiva Los hijos de López, una desgracia lo rozó en Mar del Plata y lo hizo querer huir del país. Era 1980 y todo iba viento en popa con su protagónico en el Teatro Provincial en No pises la raya, querida, junto a Rodolfo Bebán, Claudio Levrino, Bárbara Mujica, Beatriz Bonnet, Carlos Rotundo y Gabriela Gili, pero la tragedia tocó a Levrino y conmocionó a la Argentina.
El 19 de enero de ese año Levrino discutía con su mujer Cristina Del Valle por el uso de una pistola por parte de él cuando en una maniobra que pensó inofensiva él mismo se disparó en la cabeza. Fue internado por muerte cerebral y murió a las 24 horas.
“Le dije a mi mujer que nos teníamos que ir del pais y nos fuimos a Río de Janeiro diez días. Ahí conocí Brasil y fue la única vez que salí de Argentina”, contó. “Yo en realidad nunca sentí la fama. Porque yo trabajo, de actor pero no vivo como actor”.