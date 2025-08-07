Murió Alberto Casares, el librero que despidió a Borges y sostuvo la llama de la bibliofilia argentina
La muerte de Alberto Casares a los 82 años marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia de la bibliofilia argentina. Librero, editor, coleccionista y apasionado defensor del libro antiguo, su figura quedó ligada para siempre a la despedida de Jorge Luis Borges de Buenos Aires en 1985, en la librería que fundó y que lleva su nombre.
Casares nació en Montevideo el 21 de junio de 1943, pero adoptó a la Argentina como patria literaria y cultural. Se definía a sí mismo como “súper argentino”, una identidad que sostuvo a lo largo de su vida a través de su compromiso con la cultura local y la defensa del patrimonio bibliográfico.
En 1975, fundó la librería Alberto Casares, que desde entonces se convirtió en un centro de referencia para escritores, coleccionistas y lectores. El primer local estuvo en la galería Bond Street (Santa Fe 1670), luego se trasladó a Arenales 1723 —donde Borges se despidió de su amigo Adolfo Bioy Casares— y finalmente se estableció en Suipacha 521, donde hoy continúa bajo la dirección de sus hijos.
Durante su trayectoria, Casares también fue editor, promotor cultural y presidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (Alada), institución que ayudó a refundar en 2000 y presidió hasta 2017. Fue un convencido del valor colectivo del coleccionismo: “El coleccionista sabe que no es más que un poseedor transitorio de bienes que pertenecen a todos”, dijo en una entrevista con La Nación.
Entre sus aportes más destacados figura la edición facsimilar de Fervor de Buenos Aires, el primer poemario de Borges, y la dirección de la colección Memoria Argentina de Emecé Editores, centrada en obras agotadas de la literatura y la historia nacional. La librería también tuvo una breve sucursal en la Galería Alvear entre 1999 y 2000.
En 2003, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció el valor patrimonial de la librería, consolidando su lugar en la vida intelectual porteña. Casares definía su oficio como la unión de cuatro virtudes: “ser bibliófilo, tener algo de bibliotecario, algo de investigador y ser un buen comerciante”.
Casado con Marta, con quien tuvo ocho hijos, Alberto Casares deja un legado que trasciende su librería: una pasión por el libro como objeto cultural, histórico y humano.