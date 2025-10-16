Murió Ace Frehley, guitarrista original de Kiss
Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss, falleció a los 74 años, tras varios días de preocupación por su estado de salud.
Según informaron distintos medios, Frehley sufrió a fines de septiembre una caída en su estudio que le provocó un derrame cerebral. Se informó que estuvo conectado a un dispositivo de respiración asistida, y su condición crítica llevó a su familia a considerar la posibilidad de interrumpir el soporte vital.
Tras el accidente, su equipo de producción canceló todas las fechas restantes de su gira 2025, citando “problemas médicos persistentes”. Previamente, ya se había comunicado: “Ace tuvo una caída menor en su estudio… su médico le indicó que no viaje por ahora”.
La secuencia de los hechos
- A finales de septiembre, Frehley canceló un show en Lancaster por la caída.
- Posteriormente, su gira de octubre y noviembre fue suspendida en su totalidad.
- Poco después, se confirmó su fallecimiento.
Carrera y legado musical
Paul Daniel “Ace” Frehley, nacido en 1951, fue miembro fundador y guitarrista principal de Kiss, donde también fue vocalista ocasional. Creó el personaje de The Spaceman (El Extraterrestre) y formó parte del grupo desde 1973 hasta 1982.
Tras su salida de Kiss, Frehley formó Frehley’s Comet, con la que lanzó dos álbumes. Más adelante desarrolló una carrera solista, y en 1996 regresó a Kiss para una gira de reunión que tuvo gran repercusión. Su segunda etapa con la banda duró hasta 2002, al concluir lo que originalmente se planeó como la gira de despedida del grupo.