Murió a los 88 años el periodista y crítico de cine, Rómulo Berruti
Rómulo Berruti, el periodista y crítico de cine que brilló con el ciclo de televisión “Función Privada”, murió este domingo a los 88 años. Su trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país.
Su pasión por el arte comenzó desde muy chico, cuando su tío Alejandro lo llevaba por los principales teatros porteños y así, entre revistas y tragedias shakespereanas se fue construyendo el crítico, según él mismo recordó en una entrevista que hizo con Clarín en agosto de 2024.
“Mi infancia fue bipolar”, contó aquella vez. “Bipolar porque yo tenía una vida con mi tío, yo era un tipo de la noche a los 12, de pantalones cortos todavía. Y de día, iba a colegio de curas de los hermanos maristas”, clarificó.
A excepción del primer empleo, como bibliotecario de Argentores, lo suyo fue siempre el periodismo.
Desde 1960, cuando tenía poco más de 20 años, Berruti desarrolló una extensa labor en medios gráficos, radiales y televisivos. Formó parte de redacciones de El Mundo, Crítica y, durante más de dos décadas se desempeñó como jefe de Espectáculos de Clarín.
“Yo viví una época en que para escribir en un diario había que saber escribir. Tengo una extraordinaria relación con el idioma. Respecto a los ‘pecados’ del espectáculo, travesuras eróticas se hicieron desde tiempos inmemoriales. En una oficina la gente también se enamora, pero mucho más en un oficio donde la ficción te obliga al contacto físico. No somos de plástico. Pasaban cosas en los rodajes, pero todo quedaba más guardado”, contaba en 2024.
Entró al diario a mediados de los 60, cuando estaba a punto de casarse, pero desistió, dejó a su novia y se convirtió en un “soltero profesional”. Discreto con su vida personal, evitaba dar detalles de sus romances. “Sólo voy a dar nombres de las que fueron historias legales. Viví 5 años con Constanza Maral y estuve de novio con María Fiorentino. El Touch and go no se cuenta”, decía.
Para el gran público, Berruti quedó en la memoria como uno de los dos presentadores del ciclo de cine “Función Privada”, que condujo junto a Carlos Morelli. Estuvo casi dos décadas en forma ininterrumpida al aire, primero en Canal 7 y luego en el cable.
¿Cómo nació el ciclo? “Trabajábamos en Clarín con Morelli. Nos habíamos conocido en un Festival de Mar del Plata, en 1960 o 1961. Él colaboraba en La Nación y yo lo acerqué a un jefe de Clarín. Carlos era crítico de cine, yo hacía esencialmente teatro, pero como no alcanzaban los empleados, empecé a hacer cine también. Así, Ramón Andino, también en ese tiempo en Clarín, me dice: ‘Rómulo, yo estoy en Canal 7. La programación es un desastre, todo es desfile militar. ¿No quieren hacer un programa de cine los dos?'”.
Antes de Función Privada hicieron ciclos alternativos como Microcine 7 y Sábado segunda noche. “El canal no tenía películas. Charla nos sobraba, pero la cineteca que estaba en celuloide era espantosa. Técnicamente era todo un desastre en ese viejo canal 7 de la calle Alem. Y cuando llega la democracia empezamos con Morelli a trabajar en los noticieros con columnas de espectáculos. Y nos llaman luego para Función privada. Primero arrancamos con películas viejas emblemáticas, “Todo un hombre”, “La guerra gaucha”. Después, a medida de que el canal fue comprando material, fuimos creciendo. Lo que hacíamos en el viejo Canal 7 con películas rotas, pasó a ser otra cosa en el nuevo ATC”, recordaba.
Berruti aseguraba que nada de lo que pasaba al aire era guionado: ni él ni Morelli sabían qué iba a decir el otro. Con el tiempo, sumaron primero el recordado momento en que compartían un whisky -tomando alcohol al aire, algo muy poco frecuente para la época- y luego directamente una comida.
“En la calle la gente dice: ‘Gracias por el cine que nos dieron. Empecé a gustar del cine por usted'”, contaba Berruti. Su tarea también incluyó la participación en jurados de premios fundamentales para la actividad artística, así como el acompañamiento constante a la producción nacional.
“Su mirada analítica y su compromiso con la cultura contribuyeron a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, lo despidió este lunes la AAA.