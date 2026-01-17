Murió a los 79 años José Luis Burtovoy, emblema del fútbol santafesino
El exarquero José Luis Burtovoy murió este viernes en la ciudad santafesina de Santo Tomé, donde vivía desde hace años. Conocido en el ambiente del fútbol como “La Polaca”, dejó una huella profunda en el fútbol de su provincia y una trayectoria que lo vinculó con clubes de peso del país.
Sus primeros pasos fueron en Unión de Sunchales, aunque rápidamente llegó a Colón tras una prueba. Allí debutó como profesional en la década del 60 y comenzó a construir una carrera marcada por la regularidad y el sacrificio.
En 1967 fue transferido a Independiente, donde integró planteles históricos, aunque sin demasiadas oportunidades bajo los tres palos debido a la presencia de Miguel Ángel Santoro.
El capítulo más recordado de su carrera llegó en 1974, cuando arribó a Unión y se convirtió en una pieza clave del equipo que logró el ascenso a la Primera División. Aquel logro lo instaló definitivamente en la memoria del hincha tatengue y le dio un lugar de privilegio en la historia del club.
Además de su paso por Unión y Colón, Burtovoy integró planteles de Independiente (con el que fue campeón de la Copa Libertadores como parte del grupo), y también tuvo experiencia en el ascenso, defendiendo los colores de Almirante Brown.
Fuera de las canchas, desarrolló una extensa carrera laboral como jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, cargo que ocupó hasta su jubilación. Fue, además, padre de José Pablo Burtovoy, arquero de Colón y figura recordada por su actuación en la Copa Libertadores de 1998, donde atajó cuatro penales en Paraguay.